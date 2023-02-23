跟著台股走！新台幣早盤開貶後回升見30.43元、升值7.4分
美國聯準會（Fed）公布上次會議紀要，絕大多數官員同意放緩升息腳步，只升1碼，但也同意高通膨風險仍是影響貨幣政策的「關鍵因素」，在通膨獲得控制之前，有必要繼續升息，美元指數續強，不過，新台幣兌美元今（23）日早盤在台股上漲逾百點之下，開貶後也跟著回升，並升破了30.5元，一度來到30.43元、升值7.4分。
記者顏真真／台北報導
由於美國聯準會持續升息抑制通膨陰霾不散，市場預期3月升息2碼的機率也升高到2成， 再加上美俄等政治緊張情勢升高的干擾美股走勢震盪，僅那斯達克收小紅。台股今日則出現反彈，早盤一度漲逾百點，來到15569點。
國際匯市部分，美元指數續強來到104.4附近，亞洲主要貨幣兌美元升貶互見，韓元小升來到1304.10兌1美元，日圓兌美元偏弱在134.86附近盤整，人民幣中間價貶至6.9028兌1美元，離岸人民幣則升值來到6.8988兌1美元附近。
至於新台幣兌美元今日早盤以30.518元、貶值1.4分開出，在台股走揚之下，新台幣也止貶回升，並升破30.5元，一度來到30.43元，升值7.4分，目前在30.43至30.449元震盪整理。