中國今年最嚴重工安事故！內蒙礦場大幅坍塌釀2死53失聯

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報導稱該露天煤礦坍塌下，有工作人員及車輛被活活掩埋。中國國家礦山安監局內蒙古局已經啟動事故救援一級響應。當局已派出8支救援隊伍、救援人員334人以及各類救援器械車輛129台，另有安全生產專家9名正在現場進行救援工作。
《新京報》引述新井煤業相關責任人發言，表示事故發生地位於阿拉善盟左旗嘉爾嘎勒賽漢鎮。目前現場已被封鎖，但根據當地員工指出，此次坍塌或與山體滑坡有關，煤礦約有600名員工，當地消防、公安已趕赴現場。
這起煤礦坍踏意外是中國今年以來最嚴重的工安事故，習近平對此已下達指示要求千方百計搜救失聯人員，全力救治受傷人員，切實維護人民群眾生命財產安全和社會大局穩定；國務院總理李克強也指示，此次事故失聯人員多，要全力搜救被埋人員，保障救援安全，妥為做好善後處置工作。同時，盡快查明事故原因，及時準確發布資訊，依法依規嚴肅處理。
《香港01》指出，這間出事的內蒙古新井煤業有限公司曾有多次出包事故，例如去年因為未在煤礦通往採場的主運輸道路設置限速、道口等路標；採場北部滑坡區域未設警示標誌；煤礦未根據採場實際情況填繪採剝工程平面圖、運輸系統圖等圖紙；煤礦安全員無牌工作等問題遭行政處份。
該公司也在尚無取水許可證的情況下，用拉水車從浩依爾呼都格嘎查機井拉水，涉嫌違反《中華人民共和國水法》相關規定，被阿拉善騰格里經濟技術開發區綜合執法局處罰人民幣2萬元。