如何遠離子宮頸癌威脅？原來HPV病毒不限男女！？

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人類乳突病毒（HPV）主要經由性接觸傳染。在性行為過程中，透過接觸皮膚、黏膜或體液而感染。有時，外部生殖器接觸帶有HPV的物品，也可能造成HPV感染。根據研究資料顯示，不論男女，每個人一生中約有5-8成的機會感染到HPV。若是處於持續性感染而不自知，就有可能增加六癌一病風險，因此男女共同施打HPV疫苗是國際趨勢。除了女性應積極預防；男性也應及早評估接種，保障自己及另一半的健康。
目前感染HPV並無藥物可治療，我國食品藥物管理署已核准上市之3種HPV疫苗，均可以預防至少7成造成子宮頸癌的高危險型，人類乳突病毒（第16、18型）。有研究顯示，接種HPV疫苗保護力至少達8年以上。
根據世界衛生組織（WHO）建議，針對9-14歲女性接種HPV疫苗，由於性行為尚未活躍、預防效果較佳。國民健康署自107年12月底開始，全面推動國中女生接種HPV疫苗的服務，截至目前110年入學國中女生接種率已達92.0%。鼓勵符合資格者接受疫苗接種，及早建構起健康防線。
接種疫苗前可參考HPV專欄，接種後不適應立刻告知醫師！
為幫助民眾對HPV疫苗的作用、安全性、保護力等有進一步的認識，可參考國民健康署網站的健康主題中HPV專欄，其中有HPV疫苗衛教手冊、單張、懶人包及衛教影片等。若有接種HPV疫苗的相關疑問，可以撥打全國HPV疫苗專線：0800-88-3513（另提供聽語障服務傳真：04-2310-6667）。若同意接種，需經醫師評估，身體狀況合適，即可開始進行接種；接種後請休息至少30分鐘後再離開。
接種後最常出現的症狀為注射部位紅腫痛、暈眩、頭痛，多屬短暫輕微至中等程度的現象，若有不適請立刻告知醫師。若有相關疑問，亦可撥打全國HPV疫苗專線詢問。
HPV疫苗＋定期抹片篩檢，遠離子宮頸癌危害！
另研究顯示，HPV疫苗雖然可以預防相關型別的病毒感染，但仍無法百分之百預防子宮頸癌，因此接種HPV疫苗後，仍需有安全的性行為，正確使用保險套及定期接受子宮頸抹片篩檢。
目前國民健康署補助30歲以上婦女，每年1次免費子宮頸抹片檢查，鼓勵符合篩檢資格之婦女多加利用，建議每3年至少接受1次檢查「6分鐘護一生」，讓健康更有保障。
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