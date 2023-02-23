捷運地下街要戴口罩嗎？　公共運輸口罩規定一次看！違者最高罰1.5萬

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運具、場站付費或管制區 皆須佩戴口罩2月20日起第二階段口罩鬆綁政策正式實施，除了醫療照護機構、公共運輸及特殊運具等指定場所，仍須依規定配戴口罩外，其餘場所民眾皆可自主決定是否要佩戴口罩。
不過，針對公共運輸及特殊運具的口罩配戴規定，仍有許多部分讓民眾感到疑惑，交通部航政司長何淑萍便在記者會中詳細說明，她表示，民眾在「運具」跟「場站的付費區、管制區」都須佩戴口罩。
其中，運具的部分包含鐵路、捷運、纜車、公路客運、市區公車、遊覽車、計程車、空運（如：國內線客運航班、國際線客運航班）、海運（如：臺馬之星、臺滑輪等）
何淑萍特別指出，遊覽車上如果是不特定對象仍須依照規定配戴口罩，而郵輪旅客來台，也須依照規定於客運中心配戴口罩。
捷運地下街可不戴罩 特殊情況外違者就開罰而場站的部分則包含鐵路、捷運、纜車等場站的付費區、機場航廈的管制區、海運客運場站的付費區或管制區。有民眾就好奇，捷運有連通的地下街、商店街等，如果在這些場所也須佩戴口罩嗎？
何淑萍表示，車站大廳、捷運連通道的商店街等，屬於非付費區，不在強制配戴口罩的範圍內，但如果人潮較擁擠、沒辦法保持適當距離的時候，仍建議配戴口罩。
另外她也提醒，不論在運具或是場站，民眾若違反規定，將依《傳染病防治法》第70條第1項規定，處以新台幣3千元以上、1萬5千元以下的罰鍰，但如果民眾有飲食需求等例外情形，仍可以暫時脫下口罩飲食，並於飲食完畢後盡速戴上口罩。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56897
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