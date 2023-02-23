捐血人「N抗體」監測助防疫　收到通知不想參與？可打1922排除檢體

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抽樣7千位抽血人 檢驗N抗體監測疫情指揮中心透過正式程序，指定血液基金會辦理「新冠病毒血清抗體監視系統」作業。羅一鈞提到，將會從今（112）年1－6月大約一萬多位的捐血者中，按照地理分布或年齡等，隨機抽樣7,000位捐血人，利用捐血剩餘的檢體進一步檢驗新冠N抗體。
疾管署會對相關資料進行分析，並透過監視系統瞭解台灣社區中COVID-19感染情形與變動趨勢，以作為後續制定防治政策的重要參考依據。指揮中心指出，檢體收件後僅檢驗自然感染新冠病毒產生的抗N抗體，不會進行其他檢驗。
此外，羅一鈞也特別強調，抽樣的過程不會識別特定的捐血人，也不會特別通知捐血人檢測結果，但這能幫助指揮中心了解台灣整體的陽性情形，對於防疫有很大的幫助。
捐血人注意E-mail通知 不願參與可打1922血液基金會預計今年2月下旬起，將以電子郵件通知被抽樣到的捐血人，而無電子郵件者則以紙本郵寄通知。
指揮中心提醒，民眾若不願意提供檢體給監視系統利用，可於收到信件通知後2週內，致電疾管署1922或0800-001922防疫專線，並留下「血袋號碼」或「姓名、身分證字號及生日」資料，便會將檢體排除使用
指揮中心也提到，捐血人若不同意提供監測系統利用其檢體，不會影響其於捐血中心的任何權益，也不會被註記，希望民眾可以安心。而新冠病毒血清抗體監視系統詳細資訊也已公布於「疾管署全球資訊網」，供民眾查詢使用。
指揮中心發言人羅一鈞也在記者會上，鼓勵捐血民眾能多發揮愛心，來幫助指揮中心了解整體國內的感染率的情形。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56894
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