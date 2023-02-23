專訪／83歲陳淑芳演終身！葉天倫接棒父親合作《詐團圓》

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首次以導演身分與83歲的「國民阿嬤」陳淑芳合作，葉天倫認為從父親葉金勝執導時期，一直到現在長達30年時間，陳淑芳依舊在演員崗位上屹立不搖，並與他們父子先後合作，算是一種「家族傳承」的概念。「她在現場永遠有活力！」葉天倫相當敬佩陳淑芳的工作態度：「在情緒比較重的哭戲，淑芳阿姨也是全力投入，甚至在背對鏡頭的時候，她也是眼淚、情緒全來，就為了讓對手演員有很好的演出。」不僅拍戲時幹勁十足，《詐團圓》上片至今已逾1個月，陳淑芳仍然勤跑映後活動，令人欽佩。
因主持《木曜四超玩》與年輕族群接軌的57歲資深男星邰智源，這回難得演出電影《詐團圓》卻是相當投入！首次與邰智源合作的葉天倫笑說：「邰哥都是嘴巴上講說『我不想演戲啦！』但跟他開始討論角色和劇本的時候，他其實是對表演非常有熱情的一個人。」直言邰智源就是「嘴硬」一族，在拍攝時其實玩得很開心，也展現出演技不想輸給任何人的拼勁，葉天倫有感而發：「雖然這次是喜劇角色，但是我從整個拍攝、認識邰哥的過程中，其實我覺得邰哥完全是可以演很正經的戲，我很期待下一次可以寫一個比較正經的角色讓他演。」對邰智源給予超高評價，葉天倫稱讚他擅長掌握角色間細膩關係、觀眾想看見的一面，包括他在YouTube 上的人設，其實也是一種表演。
對於隋棠前些日子捲入「惡鄰居」風波，葉天倫坦言：「事件我也不了解，但是我就是很支持她！以我所認識的隋棠，就是她要當我鄰居我絕對是很樂意的，我不會覺得她會是一個不好相處的人。」葉天倫透露私底下有彼此問候一下，但對於事件細節沒有特別聊到：「對我來說也不用問，我就是完全相信她！」另外，葉天倫也還原最有爭議的1月18日《詐團圓》首映會當天，他提到演員們在結束首映記者會後，就與觀眾進影廳欣賞電影直到晚間9點多，接著又跑了2至3廳的映後活動，隋棠晚間11點還在影廳受訪，工作結束後才飛奔去花蓮過年，並向劇組告假初一至初三，至於老公與小孩是否有先到花蓮度假不得而知。
葉天倫近期忙於與陳亞蘭拍攝歌仔戲《嘉慶君遊台灣》影集，但在電影方面，他對下一部作品也早有規劃，一心想翻拍台灣小說家郭松棻的作品〈月印〉，已經寫了幾版的劇本，只是還在思考令作品更加完善的方式，而主角方面已經有從戲劇系看過一些比較素人的演員，目前還在持續選角中。《橘子集團Gamania》特別贊助包場「天主教失智老人基金會」，邀請照顧失智老人的家屬們，走進電影院欣賞《詐團圓》；葉天倫也表示：「不管是家人或朋友，坐下來一起看《詐團圓》，都會感到很溫暖！」支持國片同時做公益，歡迎企業公司持續支持包場。