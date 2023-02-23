長照機構陽性率下降　定期快篩措施進行2調整！

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住宿式機構住民仍須快篩 改為每週1次中央流行疫情指揮中心今（23）日宣布，將調整各類型住宿式及社區式照顧機構定期執行COVID-19公費快篩之措施。
羅一鈞表示，機構住民的部分篩檢陽性率已從上週的1.3%降到這週的1.1%，工作人員則是從上週0.7%降到0.6%，從下降趨勢來看這週跟下週的陽性率結果應該都會低於1%，已達到調整快篩頻率的標準。
因此，指揮中心宣布，原先住宿式照顧機構住民須每週快篩兩次，工作人員則須快篩一次的相關規定，自2月27日起，調整為住民及服務對象每週定期快篩1次，有症狀時亦進行快篩；工作人員取消定期快篩，改為有症狀時進行快篩。
而住民及服務對象若為身心障礙者、失智症者、2-18歲仍維持每週1次，未滿2歲的住民及服務對象可免除定期快篩，但如果有症狀則須採PCR。
此外，若機構認為有必要時（如有接觸史、群聚等），也可提供工作人員公費家用快篩進行篩檢。
只有住民或服務對象、工作人員為確診康復者，3個月內才可免篩檢。指揮中心提醒，住宿式照顧機構若篩出陽性個案，應立即請專責醫療院所視訊診療，並依相關指引協助個案按指示進行隔離或治療。
社區式機構風險較低 27日起取消定期快篩另外，自2月27日起，社區式照顧機構定期快篩措施也一併取消。指揮中心發言人羅一鈞表示，由於社區是照顧機構服務對象在社區當中活動，風險事實上又比機構住民來得低，因此決定在這波調整中一併於2月27日取消。
社區式照顧機構服務對象跟工作人員不須再進行定期快篩，住宿式照顧機構住民及服務對象快篩頻率也改為一週一次，而工作人員則不需進行快篩。相關規定自2月27日起實施，至3月31日止。
指揮中心說明，考量國內疫情穩定可控，放寬住宿式照顧機構定期篩檢頻率措施，但住宿式機構照顧較多慢性病及重症高風險族群長者，應維持警惕避免發生機構群聚感染風險，因此，才決定住宿式照顧機構定期篩檢措施再延長執行至今年3月31日，後續將再視疫情狀況調整篩檢頻率。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56929
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