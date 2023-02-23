強烈大陸冷氣團明報到最低溫下探10度　228連假先濕後乾

兒童氣喘發作原因　五成七來自「它」

兒童氣喘發作原因　五成七來自「它」
兒童氣喘發作原因　五成七來自「它」

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】日前正值氣喘好發的季節，誘發氣喘的原因很多，包括過敏原及非過敏原兩大類。根據國民健康署國民健康訪問調查(NHIS)，12歲以下氣喘兒童引起氣喘的原因，前5名依序為病毒感染(56.7%)、塵蟎(44.5%)、氣溫急遽變化(42.7%)、空氣汙染(24.6%)、冰冷食物(21.6%)。

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「氣喘」增列新冠肺炎高風險群　有較高住院風險

根據美國疾病管制與預防中心(The Centers for Disease Control and Prevention, CDC)資料顯示，中度至重度或控制不佳的氣喘病人，若確診新冠肺炎，會有較高的住院風險，並已將氣喘病人增列為新冠肺炎的高風險群。

氣喘應持續用藥　擅自停藥恐增惡化風險

全球氣喘倡議組織(Global Initiative for Asthma, GINA)2022年的報告指出，疫情期間氣喘病人應持續用藥治療，若擅自停藥，特別是吸入性藥物，會增加氣喘惡化的風險。

氣喘管理三要點　減少發作降低危害

目前國內疫情雖逐漸趨緩，氣喘病人仍不可輕忽疾病管理。而戴口罩雖減少了塵螨、灰塵及花粉等過敏原的刺激，但環境氣溫急遽變化、病毒感染等非過敏原也須特別留意。

國民健康署署長吳昭軍提醒，氣喘病人除了做好自我照護，降低過敏原及非過敏原的影響。並提出以下三點管理重點，有效控制氣喘，造成對健康更大的危害。

1.戴好口罩，避免吸入誘發因子：口罩可以減少吸入冷空氣及室內外空氣中的懸浮微粒，建議氣喘病人在戶外仍配戴口罩，以降低感染新冠肺炎及氣喘發作的風險。

2.正確清潔，減少刺激物的影響：打掃時容易揚起灰塵，使用清潔劑或消毒水也容易造成氣喘病人不適，建議打掃時戴口罩或使用肥皂水清潔，防止揮發性清潔劑及空氣中的汙染物質刺激呼吸道，引發氣喘。

3.持續用藥，遵循氣喘行動計畫：氣喘病人應持續及規律用藥，並配合醫師指示，遵從共同擬訂的治療計畫，若未經醫師許可，不可因症狀暫時緩解，自行停藥、任意使用其他藥物或更改治療計畫。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56857

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