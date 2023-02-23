兒童氣喘發作原因　五成七來自「它」

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「氣喘」增列新冠肺炎高風險群 有較高住院風險根據美國疾病管制與預防中心(The Centers for Disease Control and Prevention, CDC)資料顯示，中度至重度或控制不佳的氣喘病人，若確診新冠肺炎，會有較高的住院風險，並已將氣喘病人增列為新冠肺炎的高風險群。
氣喘應持續用藥 擅自停藥恐增惡化風險全球氣喘倡議組織(Global Initiative for Asthma, GINA)2022年的報告指出，疫情期間氣喘病人應持續用藥治療，若擅自停藥，特別是吸入性藥物，會增加氣喘惡化的風險。
氣喘管理三要點 減少發作降低危害目前國內疫情雖逐漸趨緩，氣喘病人仍不可輕忽疾病管理。而戴口罩雖減少了塵螨、灰塵及花粉等過敏原的刺激，但環境氣溫急遽變化、病毒感染等非過敏原也須特別留意。
國民健康署署長吳昭軍提醒，氣喘病人除了做好自我照護，降低過敏原及非過敏原的影響。並提出以下三點管理重點，有效控制氣喘，造成對健康更大的危害。
1.戴好口罩，避免吸入誘發因子：口罩可以減少吸入冷空氣及室內外空氣中的懸浮微粒，建議氣喘病人在戶外仍配戴口罩，以降低感染新冠肺炎及氣喘發作的風險。
2.正確清潔，減少刺激物的影響：打掃時容易揚起灰塵，使用清潔劑或消毒水也容易造成氣喘病人不適，建議打掃時戴口罩或使用肥皂水清潔，防止揮發性清潔劑及空氣中的汙染物質刺激呼吸道，引發氣喘。
3.持續用藥，遵循氣喘行動計畫：氣喘病人應持續及規律用藥，並配合醫師指示，遵從共同擬訂的治療計畫，若未經醫師許可，不可因症狀暫時緩解，自行停藥、任意使用其他藥物或更改治療計畫。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56857
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