「今日確定病例」手板走入歷史！　疾管署架設新面板公布每日疫情統計

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每日疫情統計數字 24日起於首頁新面板公布中央流行疫情指揮中心自疫情開始以來，每日都向國人說明最新的疫情統計結果。不過，羅一鈞今表示，由於記者會已改為一週召開一次，自24日起，每日疫情統計數字，會改在疾管署全球資訊網更新，供民眾自行查詢。
指揮中心宣布，每日疫情統計將改於疾管署全球資訊網公布，國內COVID-19疫情統計資訊新面板將會架設在首頁於2月24日下午2點開始啟用，未來每日下午約2點左右便會更新相關數據，提供民眾查詢。
羅一鈞表示，自24日起，不再每日發布例行新聞稿，改於疾管署全球資訊網以新面板公布公布民眾所關心的本土個案數、境外移入個案數、新增的死亡數，若資訊系統異常或不穩造成無法即時更新，會再有因應措施。
「每日確診」手板走入歷史 改以每週趨勢報告疫情此外，每次記者會都會以熟悉的「今日COVID-19確定病例」手板開場，說明每日本土個案數、境外移入個案數、新增的死亡數等3大數字的「今日COVID-19確定病例」手板也將走入歷史。
指揮中心發言人羅一鈞表示，下週四記者會開始會改用每週個案數趨勢圖、死亡數趨勢圖、7日平均數，與前一週相比的增減情形來做疫情趨勢的報告。
至於，過去每週一例行會報告的變異株監測結果，以及國內三波疫情以來的每週趨勢變化，指揮中心發言人羅一鈞表示，變異株、疫情趨勢變化，以及篩檢陽性率跟中重症狀況都會繼續在記者會中呈現，進行說明報告。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56930
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