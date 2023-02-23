北市重陽敬老金發放方式拍板！社會局：悠遊卡、現金皆可
台北市長蔣萬安在競選市長階段，「恢復重陽敬老金發放」是其政見之一。而在上任台北市長後，蔣萬安也積極指示社會局方面研擬發放。而在21日的市政會議中，蔣萬安也拍板65歲至98歲長者致送1500元，99歲以上的長者致送10000元。至於發放方式，社會局方面表示，將先採取「敬老卡」靠卡方式領取，若不便靠卡的長者，再定點致送、現金匯款及人瑞由里幹事親送等不同方式致送。
記者丁上程／台北報導
蔣萬安於21日的市政會議上表示，重新發放重陽敬老金，不僅是競選市長前的重要政見，也是上任市長後的重要政策，基於照顧及尊重本市長者初心，請社會局務必積極辦理。而據統計，今年致送之長者將達55萬餘人，因此計算重陽敬老禮金預算約需8.55億餘元，原已編列6.22億元，將依法定程序追加2.3億元預算。
至於針對敬老金的致送方式，社會局長姚淑文表示，按照重陽敬老金致送自治條例，考量多元方式致送，因此優先採取敬老卡靠卡方式領許1500元，以達到便民、數位化等目的。姚淑文說，北市府將以敬老卡、定點致送、現金匯款，及人瑞由里幹事親送等不同方式致送，將再會同民政局、悠遊卡公司及相關單位研商細節及時程，俟方案確定後由本府另行公告周知。