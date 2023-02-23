停經婦女近半罹骨鬆　依醫囑補雌性賀爾蒙

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各科都看遍 才知更年期因此，這位婦女輾轉於精神科、復健科、中醫科跟內科看診，但症狀皆改善不大，反而讓她誤以為自己罹患罕見疾病。所幸，經朋友介紹求診安南醫院婦產科陳昱任醫師，確診為婦女患者常見的更年期症狀，在適當藥物介入治療後，身心不適終獲得緩解，再次回歸自在日常。
陳昱任醫師表示，研究統計有8成婦女年齡40歲後，會逐漸出現更年期症狀，原因為受雌性荷爾蒙分泌減少影響，連帶可能產生熱潮紅、盜汗、陰道乾澀、骨骼痠痛、失眠、心情低落及易怒等情形，其中又以潮熱、盜汗及心悸最為常見，嚴重者恐影響正常生活作息。
隨著更年期報到 骨質疏鬆不輕忽除常見的更年期症狀外，陳昱任醫師提及「骨質疏鬆」亦不容輕忽。研究顯示，每2個停經婦女，就有接近1個罹患骨質疏鬆症。他進一步解釋原因，主要因為停經荷爾蒙影響，加快了骨質流失速度，故建議更年期前後的女性朋友，可提前讓專業醫師進行骨折風險評估，必要時再施行骨質密度檢查。
陳昱任醫師強調，若確診為骨質疏鬆症，需要早期藥物介入治療，如置之不理，日後一旦演變成骨質疏鬆性骨折，死亡率跟乳癌第三期患者不相上下，甚至有可能一跌不起，千萬不可等閒視之！至於如何預防骨質疏鬆症，他認為平時就應多攝取骨骼健康所需的鈣質、維生素D及蛋白質，比如乳品類、高鈣豆製品與深綠色蔬菜等，並留意不食用咖啡因過量的食物，且需適度做負重運動，最重要的是生活作息要正常。
補充賀爾蒙 天然的尚好陳昱任醫師補充，有需要時亦可適當補充雌性賀爾蒙。他舉臨床實例，多數患者在適當使用天然雌性賀爾蒙後，不僅大幅改善生活品質，身心更恢復至年輕時期之舒適、自信感。不過，他提醒雌性賀爾蒙之使用需經過專業醫師評估，以減少血管栓塞、癌症及失智症風險。
此外，根據目前最新研究顯示，如要補充賀爾蒙，最好優先考慮天然賀爾蒙治療，才能將副作用減至最低，達到最安全治療目標。陳昱任醫師表示，如醫師評估不適合使用雌性賀爾蒙，比如乳癌、中風或血管栓塞患者，醫學上仍有其他非賀爾蒙藥物可幫助改善症狀，無須過度擔心。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56860
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