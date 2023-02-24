肺癌死亡率高居第一！　權威醫籲治療前先了解「3件事」

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一觀肺癌症狀、高危險群 望民眾早期發現、早期治療「常見肺癌症狀包含咳嗽、胸悶、聲音沙啞等，和其他呼吸道疾病相似，且初期患者大多較無感，因此若出現明顯症狀才來就診，可能已步入晚期肺癌了。」王金洲醫師沉痛的表示。
所幸，自去年(111年)起，政府便推動「LDCT肺癌早期偵測計劃」，鼓勵高危險族群，進行低劑量電腦斷層篩檢(LDCT)，至於應如何判斷高風險族群？王金洲醫師解答道：「吸菸、長期暴露於環境因子、具肺癌家族病史的民眾，都要提高警覺心。」
肺癌治療有道！ 專家：了解3件事確立治療方向「釐清『細胞型態』，更能掌握疾病狀況。」王金洲醫師解釋，肺癌主要可區分為小細胞(約佔1成)、非小細胞肺癌(約佔9成)兩大類，非小細胞癌又可細分為肺腺癌、鱗狀上皮細胞癌等，非小細胞癌疾病進展較小細胞癌緩慢，也相對較容易治療。其中肺腺癌又佔非小細胞肺癌患者的7成以上，「研究顯示，肺腺癌患者最有機率可找出對應基因突變的標靶藥物，治療效果最佳。」
「而評估疾病『分期』，可讓治療型式更加明確。」王金洲醫師說明，肺癌共分為四期，治療方向也將根據分期有所不同，目前手術仍是肺癌根治的唯一治療方式；臨床上大約40%的患者(第0~3A期)能使用手術治療，後視狀況輔以化療提升治療成效。針對無法手術的晚期患者，就會以化學藥物、標靶藥物、免疫藥物等3種治療方式。
「最後，了解『基因型態』，能讓治療更精準。」王金洲醫師指出，目前最新的趨勢，將以精準醫學做為肺癌治療的關鍵角色，透過基因檢測(次世代基因定序NGS)，揪出致病基因，並透過標靶藥物抑制腫瘤生長、殺死癌細胞。不過，王金洲醫師也提醒，每個治療方式仍有其存在意義，即使標靶治療推陳出新，大部分患者仍需化學藥物的輔助介入，以達到最好的疾病控制成效。
醫學與環境支持 肺癌患者治療有望邁治癒里程碑隨著醫學與科學進步，肺癌治療藥物更加多元，肺癌患者的存活期相較過去已延長許多；此外，王金洲醫師提及政府對肺癌的重視、以及政策的推動也成為一大助力，使肺癌患者更有機會及早發現病灶、及早治療，在良好的照護之下，肺癌也能逐漸成為一種慢性疾病。最後，王金洲醫師也鼓勵患者只要積極面對，了解肺癌「細胞型態」、「分期」、「基因型態」，並與醫師共同決定治療方向，就有機會穩定控制疾病，甚至達到治癒！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56850
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