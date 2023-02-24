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肺癌死亡率高居第一！　權威醫籲治療前先了解「3件事」

肺癌死亡率高居第一！　權威醫籲治療前先了解「3件事」
肺癌死亡率高居第一！　權威醫籲治療前先了解「3件事」

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】根據國健署最新的《109年癌症登記報告》顯示，肺癌不僅蟬連40餘年為國人頭號死亡癌症，發生率排名更緊追在女性乳癌、大腸癌之後，為最常發生的癌症第三位，可說是台灣「新國病」！

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長期投入肺癌防治與研究的高雄長庚醫院肺癌團隊召集人、內科部副部長王金洲醫師表示，肺癌初期症狀不明顯，導致患者不易察覺，一旦病程進入晚期，治療之路將更困難重重，好在醫學不斷進步，近年國內亦制定相關篩檢政策，促動患者及早診斷並接受治療；此外，在治療過程中，了解「細胞型態」、「分期」、「基因型態」，更是確立治療方向相當重要的一環。

一觀肺癌症狀、高危險群　望民眾早期發現、早期治療

「常見肺癌症狀包含咳嗽、胸悶、聲音沙啞等，和其他呼吸道疾病相似，且初期患者大多較無感，因此若出現明顯症狀才來就診，可能已步入晚期肺癌了。」王金洲醫師沉痛的表示。

所幸，自去年(111年)起，政府便推動「LDCT肺癌早期偵測計劃」，鼓勵高危險族群，進行低劑量電腦斷層篩檢(LDCT)，至於應如何判斷高風險族群？王金洲醫師解答道：「吸菸、長期暴露於環境因子、具肺癌家族病史的民眾，都要提高警覺心。」

肺癌治療有道！　專家：了解3件事確立治療方向

「釐清『細胞型態』，更能掌握疾病狀況。」王金洲醫師解釋，肺癌主要可區分為小細胞(約佔1成)、非小細胞肺癌(約佔9成)兩大類，非小細胞癌又可細分為肺腺癌、鱗狀上皮細胞癌等，非小細胞癌疾病進展較小細胞癌緩慢，也相對較容易治療。其中肺腺癌又佔非小細胞肺癌患者的7成以上，「研究顯示，肺腺癌患者最有機率可找出對應基因突變的標靶藥物，治療效果最佳。」

「而評估疾病『分期』，可讓治療型式更加明確。」王金洲醫師說明，肺癌共分為四期，治療方向也將根據分期有所不同，目前手術仍是肺癌根治的唯一治療方式；臨床上大約40%的患者(第0~3A期)能使用手術治療，後視狀況輔以化療提升治療成效。針對無法手術的晚期患者，就會以化學藥物、標靶藥物、免疫藥物等3種治療方式。

「最後，了解『基因型態』，能讓治療更精準。」王金洲醫師指出，目前最新的趨勢，將以精準醫學做為肺癌治療的關鍵角色，透過基因檢測(次世代基因定序NGS)，揪出致病基因，並透過標靶藥物抑制腫瘤生長、殺死癌細胞。不過，王金洲醫師也提醒，每個治療方式仍有其存在意義，即使標靶治療推陳出新，大部分患者仍需化學藥物的輔助介入，以達到最好的疾病控制成效。

醫學與環境支持　肺癌患者治療有望邁治癒里程碑

隨著醫學與科學進步，肺癌治療藥物更加多元，肺癌患者的存活期相較過去已延長許多；此外，王金洲醫師提及政府對肺癌的重視、以及政策的推動也成為一大助力，使肺癌患者更有機會及早發現病灶、及早治療，在良好的照護之下，肺癌也能逐漸成為一種慢性疾病。最後，王金洲醫師也鼓勵患者只要積極面對，了解肺癌「細胞型態」、「分期」、「基因型態」，並與醫師共同決定治療方向，就有機會穩定控制疾病，甚至達到治癒！



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56850

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