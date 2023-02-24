隆乳能做多大？ 整外名醫曝女王級美胸關鍵

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一般常見胸型圓潤型：圓潤型的胸部上、下胸均勻飽滿，在視覺效果上近似圓形，常被視為完美胸型，能輕鬆駕馭各種款式的內衣，是大多數女性隆乳最嚮往的胸型。
水滴型：這種胸型外觀跟水滴狀相似，上胸較無肉，乳頭以下較為飽滿，使胸型和乳頭都呈現微微上翹的視覺效果，也是隆乳的熱門胸型之一。
不對稱型：俗稱「大小奶」是一般女性常見的胸型困擾，可分為先天性和後天性，先天性是由於兩邊胸部對雌激素、孕激素敏感度不同，相對敏感的一邊會較早發育、更加豐滿，而後天性則是受產後哺乳和生活習慣影響，但通常兩邊胸部大小差距在0.5~1罩杯內，都算正常範圍。
外擴型：俗稱「東西奶」，通常女性的乳頭都朝向正前方，如果兩邊乳頭間的距離過遠或朝向左右兩側，就會被視為外擴型。
材質、胸廓 是自然美胸密碼陳世翰醫師表示，近年來許多愛美人士隆乳不再只講求「大」，而是希望罩杯升級的同時也能兼顧自然度，影響視覺效果的因素有很多，假體外膜材質就是其中一種，外膜一般分為光滑面和絨毛面，光滑面的假體外觀滑順富光澤度，隆乳效果柔軟自然，如曼陀女王波就屬光滑面材質，絨毛面假體則是在光滑面外膜上包覆絨毛組織，形成較粗糙的霧面外觀，隆乳效果堅挺，像魔滴即是絨毛面材質。
至於該放入多大尺寸的假體，陳世翰醫師指出須依照醫師經驗和愛美人士的需求、先天身材條件來判斷，胸廓寬度就是評斷的標準之一，從胸骨旁線到前腋線 ( Anterior axillary line ) 之間的直線距離，就是胸廓寬度 ( breast width )，這個寬度是用來評斷能植入的假體底座直徑，選擇略小於胸廓寬度的假體效果最自然，如果大於胸廓寬度會導致胸型外擴，或太往內聚攏形成融合奶( Synmastia )，而皮膚和組織的鬆緊度，則是決定假體高度的關鍵，再依照身高等身材條件量身規劃，才能評估最合適的尺寸。
關於隆乳的術後照顧，陳世翰醫師說明，術後初期須以彈性繃帶(束胸)加壓固定乳房位置，半年內也盡量不要穿著有鋼圈的內衣，避免假體位移，而提到隆乳術後保養，最常被提起的術後按摩，可以讓胸部更自然柔軟、降低莢膜攣縮風險，按摩與否，可依醫師建議和隆乳材質評估。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56920
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