肥胖是病？ OL體重破百常胸悶　靠這樣做順利鏟肉

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肥胖者罹慢性病風險多3倍！很多人年輕時身材苗條，但隨著年紀增長，體態逐漸發福，主因都是熱量攝取過多，加上沒有透過適度運動消耗多餘熱量，才會造成熱量囤積體內引發肥胖。三軍總醫院減重代謝手術暨體重管理中心主任徐國峯醫師表示，統計指出，當熱量攝取超過7700大卡時，人體就會增胖一公斤。而根據WHO定義，BMI 值大於30即為肥胖，發生糖尿病、高血壓、心血管疾病、血脂異常、膝關節炎及痛風的風險，比健康體態者高出3倍，建議透過專業協助來控制體重。
縮胃合併腸繞道，最多可減一半體重！針對BMI值超過35的肥胖病患，必要時介入外科減重手術，是刻不容緩的議題。徐國峯主任補充，減重手術分成「縮胃」及「繞道」，兩者都是透過減少患者進食量並降低熱量吸收，來達到減輕體重的效果。臨床顯示，縮胃手術雖可減去20～30％的總體重，但對於BMI值超過40的病態性肥胖者而言效果有限，故一般都會以繞道手術來進行，如「縮胃合併腸繞道」或「胃繞道手術」，術後患者可減去總體重的35～55％不等，並在術後一年至一年半達到體重最低點。
能量器械輔助，提高手術安全性！研究證實，肥胖者只要減少5％以上的體重，就能為健康帶來許多好處，而接受減重手術的肥胖病人在術後十年內，甚至可以降低三分之一的死亡機會。然而，台灣重度肥胖的成人願意積極尋求治療者卻只有不到1.5％，還有許多民眾長期暴露在肥胖風險中而不自知。徐國峯主任分析，不少民眾躊躇不定的原因在於擔心手術風險，但隨著減重手術在台灣發展近三十年，醫界已有許多先進的輔助器械可大幅提高手術安全性。
舉例來說，以往醫師在切胃時，必須用血管鉗夾住出血部位的血管，再做結紮止血，步驟繁瑣，所需耗費的時間也較長，但若能在術中搭配「組織自動凝集器」等能量器械輔助，就能在精準分割血管的同時，達到止血的作用，可以大幅縮短手術時間，並降低麻醉風險，一般而言患者術後第三天即可順利出院。
飲食控制搭配適量運動，術後不復胖！考量肥胖帶來的健康疑慮，針對BMI超過32.5且合併代謝症候群者，健保已有給付減重手術。不過，徐國峯主任強調，減重手術並非一勞永逸之道，畢竟胃是很有彈性的器官，若術後生活習慣沒有改變，還是會再復胖，提醒民眾，少吃精緻澱粉、多吃蔬菜、適量補充蛋白質、避免加工食品，並以蒸、煎、煮取代烤、炸的烹調方式，才能徹底遠離糖胖症的威脅！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56919
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