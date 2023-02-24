文學LET'S GO！台文館推地景網站　邀民眾暢遊文學地景

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台文館指出，台北場走讀活動，民眾將成為記者，由地景取材、撰寫蔣渭水的生平事蹟；彰化場，民眾將化身公學校學生，透過企劃書號召眾人共同完成改造社會的夢想；台南場，民眾則搖身一變、成了警察，以殖民者的視角觀察蔡培火是啟迪民智的知識分子？還是顛覆政府的異議人士？期待民眾透過參與走讀活動成為新一代文協成員，寫下心目中的文協精神。
「文學LET'S GO—文學地景網」則統合各式文學地景資源，「自己走走」專區收羅全台文學主題路線，以及有趣的線上解謎遊戲；「一起走走」專區彙整各地文學相關活動；「家族走走」則串聯全台32間文學館家族成員的文學地景資源。
台文館提到，無論是喜歡單人旅行的背包客、三五好友相揪出遊的文青團、共享親密家庭日的親子組，或是充實文史知能的校園師生，都能在這個網站找到適合到處走走的資源。
台文館指出，3月起的6場走讀活動，蔡培火的「犯罪紀錄」將於3月4日、11日率先在台南展開；「賴和友人帳」於4月8日接著在彰化登場；「報導蔣渭水」於4月29日、30日壓軸在台北舉行。此外，即日至4月30日還推出期間限定「文協地景打卡解謎遊戲」，民眾可自行上網遊玩。活動詳情與報名資訊請參考台文館官網及FB粉絲專頁。