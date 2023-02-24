政府將普發現金6千　財部公布4大族群、5種領取方式

文學LET'S GO！台文館推地景網站　邀民眾暢遊文學地景

▲台灣文學館今（24）日宣傳「文協一百點網站」及「文學地景網」，鼓勵民眾藉由旅遊及參與走讀活動認識全台的文史風貌。（圖／文化部提供）
▲台灣文學館今（24）日宣傳「文協一百點網站」及「文學地景網」，鼓勵民眾藉由旅遊及參與走讀活動認識全台的文史風貌。（圖／文化部提供）

記者李琦瑋／台北報導

文化部所屬國立台灣文學館推出地景網站，今（24）日舉辦「文協一百點網站」暨「文學地景網」宣傳記者會，邀民眾來場說走就走的文學旅行。

我是廣告 請繼續往下閱讀
為推廣專書《文協一百點：台灣真有力地景指南》，台文館設置打卡網站「文協一百點」，依縣市整理全台100個文協地景，邀請民眾從生活周遭展開旅遊，更精心設計台南、彰化、台北3條走讀路線，3至4月將舉辦共6場走讀活動。

台文館指出，台北場走讀活動，民眾將成為記者，由地景取材、撰寫蔣渭水的生平事蹟；彰化場，民眾將化身公學校學生，透過企劃書號召眾人共同完成改造社會的夢想；台南場，民眾則搖身一變、成了警察，以殖民者的視角觀察蔡培火是啟迪民智的知識分子？還是顛覆政府的異議人士？期待民眾透過參與走讀活動成為新一代文協成員，寫下心目中的文協精神。

文學LET'S GO—文學地景網」則統合各式文學地景資源，「自己走走」專區收羅全台文學主題路線，以及有趣的線上解謎遊戲；「一起走走」專區彙整各地文學相關活動；「家族走走」則串聯全台32間文學館家族成員的文學地景資源。

台文館提到，無論是喜歡單人旅行的背包客、三五好友相揪出遊的文青團、共享親密家庭日的親子組，或是充實文史知能的校園師生，都能在這個網站找到適合到處走走的資源。

台文館指出，3月起的6場走讀活動，蔡培火的「犯罪紀錄」將於3月4日、11日率先在台南展開；「賴和友人帳」於4月8日接著在彰化登場；「報導蔣渭水」於4月29日、30日壓軸在台北舉行。此外，即日至4月30日還推出期間限定「文協地景打卡解謎遊戲」，民眾可自行上網遊玩。活動詳情與報名資訊請參考台文館官網FB粉絲專頁

公視董事會提《公視法》修法建議　文化部盼儘速完成修法

振興也振心！文化部拚藝文復甦　擴大成年禮金、藝文參與

匆促接文化部長！史哲曝昨「忐忑難眠」：別看封面定好壞

史哲將出任文化部長　陳其邁：感謝他為高雄付出

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀