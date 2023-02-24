【胃痛專題】劇烈胃痛怎麼辦？中醫詳解：三類辨證與穴位按摩

我是廣告 請繼續往下閱讀
胃痛原因多且複雜 排除急重症才能確診胃痛是指胃脘部分的疼痛，主要的範圍涉及肚臍及周圍的疼痛不適。賴博政醫師表示，胃痛是門診常見到的疾病，可能的原因有進食到不乾淨的食物、胃酸分泌過多、感染、發炎、藥物的使用、情緒緊張……等，臨床上十分複雜，需要透過病史的詳細詢問，並排除一些緊急狀況，像是心臟、肝膽、腎臟及泌尿道與婦科相關的急重症，才能確診為胃痛。
賴博政醫師說明緩解期間的胃脘疼痛，因為疼痛較不明顯，發作頻率較低，因此比較容易被忽略，反反覆覆，病程往往拖得較久，通常與生活習慣和作息有關。
傳統中醫的觀點認為「胃主收納與腐熟水穀」，也就是胃將食團做進一步的消化，胃的機能如果出現問題，便會引起胃的氣血陰陽失衡，影響消化運作，造成胃脘處的悶脹感甚至疼痛。
慢性胃痛怎麼治？ 三類方法、穴位按摩一次看賴博政醫師解釋一般常見的慢性胃痛可分為三大型，治療方法與穴位按摩都不完全相同。
- 氣機阻滯
常見症狀：肚臍周圍脹滿，疼痛部位不固定，通常脹滿感大於痛感，情緒起伏大時誘發，疼痛常延伸至肋骨兩側，伴有打嗝嘆氣，排氣後症減緩，舌苔薄白，脈弦。
保健穴位：合谷穴、內關穴。
- 食積胃脘
常見症狀：胃部常常脹滿，嚴重時悶痛，部位固定，通常在進食完不久後發生，伴有口乾口臭、噁心，胃食道逆流，嚴重時會嘔吐，大便偏黏不成形，不常解便，舌苔厚膩，脈滑。
保健穴位：中脘穴、天樞穴。
- 腸胃虛寒
常見症狀：突發性胃部隱隱作痛，熱敷後症狀改善，遇寒則加重，通常大便較軟散，解便次數較多且不成形，容易腹瀉，手腳冰冷，舌苔薄白，脈沉。
保健穴位：氣海穴、關元穴。
賴博政醫師建議容易有胃痛的民眾，平常也須養成以下兩個好習慣
一、定量定時：飲食量要固定，避免一次吃太多，超出胃的負擔，進食的時間也要固定，讓腸胃蠕動消化時間較有規律；如果進食量太大，可以少量多次進食，減少胃痛發生。
二、細嚼慢嚥：讓食物在口中多停留，咀嚼變成較小的食團，除了可以減少腸胃的負擔，並要進食容易消化的食物，少吃油膩、重口味、生冷食物，避免胃痛。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56870
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw