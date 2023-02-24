吳宗憲錄影重摔在地！昔驚恐畫面被挖出 網轟拿命開玩笑
現年60歲的綜藝天王吳宗憲日前才傳出要到大陸發展，引發熱議，但他本人也澄清只是去錄節目，並沒有要離開台灣。怎料，近日網路上卻瘋傳吳宗憲過去錄製綜藝節目的恐怖片段，只見坐在椅子上的他，當場被甩飛重摔在地，掀起大批網友痛罵節目是「拿人命開玩笑」，安全性令人堪憂。
娛樂中心/綜合報導
原來該畫面來自中國「安徽電視」臉書粉專16日的貼文，並用抖大的聳動標題寫下：「賽車手在蹺蹺板上找平衡，吳宗憲『被坑』差點把腰摔折。」只見吳宗憲在一個彈跳後就被甩飛，當場背部著地重摔，躺了幾十秒後才慢慢起身，表情略顯驚恐，就連褲子都破了。
可怕畫面也吸引上百名網友留言痛罵，「一點安全措施都沒有，拿三個人的生命開玩笑」、「安全性沒有顧慮到，坐在椅子上往後摔這是危險的動作」、「好危險！防護措施不及格，真的飛出去該怎麼處理，真不敢想。」更有人指出，如果就此傷到脊椎，很可能半身不遂，「該禁播這集，不良示範！」
事實上，該集節目早在3年前就播出，疑似官方為了觸擊流量，重新翻出畫面貼上，結果意外造成討論。另據《三立新聞網》報導，吳宗憲也回憶當時真的有點恐怖，就連椅背的鐵條都插出來，幸好只有擦傷而已，不過當下的他仍敬業地把該節目錄完，如今片段再度被挖出，也讓他心有餘悸，「有點太玩命了！」（編輯：詹鎰睿）