各種顏色防癌蔬果大公開！重點觀念：多色多樣最健康養生。

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紅色蔬果：嫚嫚營養師表示，紅色的防癌蔬果中，火龍果、紅番茄、草莓、蘋果等都相當出色。紅色的火龍果除了膳食纖維高以外，也含有各種豐富的植化素，有助減少自由基傷害。紅番茄則有更突出的茄紅素，有助於防範癌症，在研究上又以攝護腺癌顯得卓越，對於有利防範大腸癌的研究也不少，另也有助防癌的β-胡蘿蔔素。草莓中特別有鞣花酸成分，有利誘發肝臟解毒系統、幫助致癌物質更快速排出體外。蘋果則有槲皮素，且水溶性、脂溶性膳食纖維都很豐富，特別的是，因水溶性膳食纖維多在於果皮上，因此若有便秘者可帶皮吃幫助排便，腹瀉者則可去皮吃幫助止瀉。反過來說，腹瀉者就不宜帶皮吃，以避免腹瀉情況加劇。
橙色、黃色蔬果：橙色、黃色的蔬果，像是木瓜、南瓜、地瓜、胡蘿蔔等，大多都富含β-胡蘿蔔素，是民眾常聽到有助抗發炎、抗氧化、維持免疫力的營養。另也有β-隱黃質，以及豐富膳食纖維，都對防癌很有幫助。
綠色蔬果：綠色的蔬果如花椰菜、高麗菜、芹菜、韭菜、蔥、菠菜都是很好的選擇。其中高麗菜有異硫氰酸酯、木犀草素，以及β-胡蘿蔔素、芹菜素等植化素，對防癌非常有幫助。奇異果則含豐富維生素C，有助抗氧化，可減少自由基對DNA的危害，也富含水溶性膳食纖維也有顧腸道健康。芹菜則有豐富的芹菜素，以及木犀草素、香豆素，三者都有利防癌。韭菜、蔥味道較重的辛香料有含硫化合物，有助抗菌、抗癌，但不宜吃多，以免噁心想吐、腹部不適。菠菜β-胡蘿蔔素、槲皮素、葉酸豐富，對降低大腸癌而言相當有幫助。
藍紫色、黑紫色蔬果：藍紫色、黑紫色的蔬果，如紫葡萄、藍莓，含有豐富的花青素、鞣花酸有利防癌。而紫葡萄中則又有白藜蘆醇，這是在地中海飲食當中的紅酒為何有利防癌的營養。據傳日前也有研究試圖將白藜蘆醇研發成抗癌藥物，不過白藜蘆醇相當特別，雖有利防癌，但劑量高則有害人體。其實各種健康飲食也有相似的道理，嫚嫚營養師也提醒，即便食材、飲食再健康也得適量，否則便得營養過剩、營養不均、某向營養素超標反而不利健康。
白色蔬果：白色的蔬果可吃白蘿蔔、大蒜、苦瓜、洋蔥等。白蘿蔔的防癌營養在於異硫氰酸鹽，可降低致癌物質於人體的影響。洋蔥也含豐富的槲皮素。大蒜除了槲皮素外，也含有大蒜素，都是知名的防癌營養，不過量不宜多吃，以免造成腸胃負擔。苦瓜特別的是有苦瓜素，刺激肝臟解毒酵素系統活性，有助肝臟排出體內毒素。
蔬果多色多樣才健康養生，營養師指防癌３大重點觀念！
日常當中其實有很多蔬果有利於防癌，但也不是多吃多健康，嫚嫚營養師提醒，良好的防癌飲食應適量，建議每日至少3蔬2果。挑選上也建議以原型食物為主，避免超加工食物。並且養成多色多樣的飲食原則，避免聽說某食材不錯，就單吃某種食物，或只吃某些食物。顏色越多、種類越多，越能攝取到更多不同的防癌營養，對健康更有幫助！
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