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認識帶狀疱疹週　即刻預防帶狀疱疹　精彩人生不打折

認識帶狀疱疹週　即刻預防帶狀疱疹　精彩人生不打折
認識帶狀疱疹週　即刻預防帶狀疱疹　精彩人生不打折

健康醫療網

根據益普索市調公司IPSOS 在2022年12月的跨國調查，在對超過2800位50歲以上的民眾調查發現，約有66%的受訪者表示他們覺得罹患帶狀疱疹的機率很低，約有27%的受訪者說他們不知道接下來的10年他們有機會罹患帶狀疱疹。(附註1)。 第二屆國際醫藥活動「認識帶狀疱疹週」在2月27日到3月5日間舉行，藉此機會教育民眾如何減緩帶狀疱疹對民眾生活的影響，畢竟每三人就有一人，一生中會罹患帶狀疱疹。(附註2) 對於帶狀疱疹，很多人都有迷思或是誤會，像是說，「我不會得吧」，「我的生活型態很健康不會得」、「我過去得過了不會再得」，特別對超過50歲的民眾來說，很多人對帶狀疱疹沒有足夠的認識，也不清楚可能引發的各種嚴重程度。國際「認識帶狀疱疹週」是一個全球的活動，希望大家了解帶狀疱疹可以預防，精彩人生不能因病打折。

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「帶狀疱疹」又俗稱「皮蛇」，由同樣會引發水痘的「水痘-帶狀疱疹病毒（varicella-zoster virus，VZV）」所引發。此種病毒在初次感染後便會潛伏於體內，幾乎所有超過50歲的成年人體內，皆帶有能導致帶狀疱疹的病毒。因年齡增長而自然導致的免疫系統能力下降，將使 VZV 更有可能再次活化。尤其免疫系統受損或免疫系統無法正常運作者，感染帶狀疱疹的風險也會因此增加。小時候的水痘病毒，當水痘康復後病毒仍會殘留在體內神經節內，等到年老後免疫力下降時，再度復發便成為帶狀疱疹。

皮疹和水泡是帶狀疱疹的最初病徵，有病人也會產生「疱疹後神經痛」的併發症，這種疼痛會持續至少三個月到好幾年(附註2)，台大兒童醫院感染科主治醫師黃立民指出，「疱疹後神經痛」是帶狀疱疹最常發生的併發症，根據不同的年齡層，發生率從10%到18%都有。從國內統計資料來看，國人一生中得到帶狀疱疹的機率為32%左右，和國際間發生機率相同； 除了「疱疹後神經痛」，另一個比較少見的併發症叫做Ramsay Hunt 症候群，這會影響到靠近耳朵的臉部神經，通常發生在臉部的一邊，嚴重時造成臉部麻痺以及聽力喪失。

帶狀疱疹會傳染嗎? 帶狀疱疹不會直接從病人端傳染，帶狀疱疹是水痘病毒被活化。但是如果沒有打疫苗或是被傳染到水痘病毒，就有機會得帶狀疱疹。(附註3)

健康的飲食習慣和生活型態、避免壓力、戒菸可以增強免疫力，減少罹病機會。即使如此，只要得過水痘，單是靠生活型態的改變無法減低罹患帶狀疱疹的機會。(附註3)

附註1: Adult perceptions of shingles risk | Ipsos

附註2: Harpaz R et al. Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Prevention of herpes zoster: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep. 2008;57(RR-5):1-30.

附註3: Mueller NH et al. Varicella Zoster Virus Infection: Clinical Features, Molecular Pathogenesis of Disease and Latency. Neurologic Clinics. 2008;26;675-697.



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56922

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