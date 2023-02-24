認識帶狀疱疹週　即刻預防帶狀疱疹　精彩人生不打折

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皮疹和水泡是帶狀疱疹的最初病徵，有病人也會產生「疱疹後神經痛」的併發症，這種疼痛會持續至少三個月到好幾年(附註2)，台大兒童醫院感染科主治醫師黃立民指出，「疱疹後神經痛」是帶狀疱疹最常發生的併發症，根據不同的年齡層，發生率從10%到18%都有。從國內統計資料來看，國人一生中得到帶狀疱疹的機率為32%左右，和國際間發生機率相同； 除了「疱疹後神經痛」，另一個比較少見的併發症叫做Ramsay Hunt 症候群，這會影響到靠近耳朵的臉部神經，通常發生在臉部的一邊，嚴重時造成臉部麻痺以及聽力喪失。
帶狀疱疹會傳染嗎? 帶狀疱疹不會直接從病人端傳染，帶狀疱疹是水痘病毒被活化。但是如果沒有打疫苗或是被傳染到水痘病毒，就有機會得帶狀疱疹。(附註3)
健康的飲食習慣和生活型態、避免壓力、戒菸可以增強免疫力，減少罹病機會。即使如此，只要得過水痘，單是靠生活型態的改變無法減低罹患帶狀疱疹的機會。(附註3)
附註1: Adult perceptions of shingles risk | Ipsos
附註2: Harpaz R et al. Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Prevention of herpes zoster: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep. 2008;57(RR-5):1-30.
附註3: Mueller NH et al. Varicella Zoster Virus Infection: Clinical Features, Molecular Pathogenesis of Disease and Latency. Neurologic Clinics. 2008;26;675-697.
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56922
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