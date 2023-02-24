「疫苗+1」為什麼要再打1劑？未來要每年接種？　李秉穎來解答！

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為什麼要再打疫苗？ 輕症保護下降恐低於5成指揮中心推動「疫苗加一，解封安心」運動，呼籲民眾今年都能施打一劑疫苗，不過許多民眾好奇，過去已經接種三劑、四劑，甚至五劑、六劑疫苗了，為什麼還要再打一劑呢？
李秉穎表示，接種疫苗後產生的抗體會隨著時間下降，根據研究顯示，大約半年的時間，抗體就會減少，而且對於輕症的保護效果，可能會下降到低於50%的階段。
對於曾施打過疫苗的民眾，李秉穎指出，再打一次疫苗可以增加抗體高度，抗體高度是新冠病毒感染最重要的關鍵因素，當血液、組織中的抗體越高，即使病毒進入呼吸道也沒有辦法侵犯，罹病率、傳染病毒的機會都會減少。
而沒有接種過疫苗、年長者、有潛在疾病風險的民眾，李秉穎表示，這些族群更需要再追加一劑疫苗，因為他們過去的感染或疫苗免疫反應可能不夠理想，免疫記憶力可能也會較快衰退，疫苗接種能讓免疫記憶持久，對重症、死亡的保護力也會維持得更久一點。
疫苗副作用有哪些？ 未來要每年施打一劑？雖然疫苗接種能提升保護力，避免COVID-19侵襲，不過許多民眾仍不願施打，李秉穎提到，很多人不打疫苗是因為擔心副作用，再次強調疫苗相當的安全，副作用大部分為局部反應，發燒、全身痠痛、倦怠等等，大概兩三天內就會緩解。
此外，目前國內提供NOVAVAX、單價莫德納、BNT疫苗，讓12歲以上的民眾選擇施打基礎記，而追加劑的部分，也有提供莫德納BA.4/5次世代疫苗、NOVAVAX疫苗讓6歲以上的民眾做選擇。
李秉穎表示，mRNA疫苗不良反應會強烈一點，但是抗體高度也會高一些，而NOVAVAX蛋白次單元疫苗主要是不良反應很少，抗體也有相當的反應，民眾可自己選擇不同廠牌的疫苗進行施打。
他也再次強調，一般民眾接種疫苗副作用其實很少，反而感染新冠病毒後發生併發症的機會遠遠高於接種疫苗副作用的風險。
至於，未來是否要每年打一次新冠疫苗，李秉穎表示，未來是不是要每年打一次疫苗，可能還要看更多的實證跟事後觀察再來決定，不過可以確定的是至少今年要打一次疫苗，世界各國也都是這樣認為。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56949
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