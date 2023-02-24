連假衝台南必看！歐陽靖「6大攻略」超專業：美食免排隊

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以下為歐陽靖列出的6大建議：
1、週一不屠宰，市場沒有溫體肉，因此牛肉湯、牛肉鍋、羊肉湯…這些星期一都休假！很多店也直接休星期二早上。也有網友說新化的牛肉湯是休週二，但市區跟安平的石精臼、六千、阿財、文章…那些都休週一。
2、台南不少餐廳是開身體健康的，週休2～3天很普通，有部分店家休週三、有的休週四，週五～週日則是所有餐廳都會營業，是比較適合來狂吃的時間。但要注意的是，台南厲害的酒吧TCRC、Bar Home、Moonrock…那些週日通通休息。強烈建議大家先規劃要吃哪些店家，然後看好他的營業日跟營業時間再安排。
3、不要執著在排隊名店上，美食清單要有AB方案，如果首選人太多就換吃B方案，不然會浪費時間，因為吃起來真的沒什麼差別！
4、跟大部分觀光客的用餐時間錯開，我問過早餐小吃店家，他們說早上9～10點是人最少的時間，一般小吃則是下午3～5點免排隊。
5、交通工具最不推薦開車！假日在舊市區（中西區）找停車位會找到海枯石爛，最後什麼都吃不到。推薦搭大眾運輸來，然後租機車或騎共享機車，搭計程車也行。順帶一提：台南的YouBike 2.0今天中午開始啟用。
6、飯店跟民宿不一定要在中西區，空房難訂住宿費又較高，台南鬧區範圍很小，安平區、南區、北區離中西區也很近。相信我，台南人說必須騎車的距離其實台北人用走路的就走得到了。
最後，她也祝福大家連假吃得愉快，至於她連假有什麼規劃？她則表示：「我要帶新醬上台北，台北完全沒人！連飯店都沒漲價！親子套房有夠好訂。」貼文一出，網友也紛紛留言：「這完全已經是我們臺南人的專業知識了」、「超專業」、「完全正解」、「台南觀光大使，讚」、「真的沒看過這麼摸透透的南漂台北人，太聰明啦」。（編輯：郭佩蓉）