「疫苗+1」3月6日開打！　相關政策3對象適用、1對象別打

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不過，指揮中心發言人羅一鈞提醒，如果已經在今年1月1日起打過BA.4/5次世代疫苗的民眾，不屬於這次疫苗接種動員對象，不需要再於3-4月間接種疫苗。
「疫苗加一」呼籲3對象 響應接種、增加保護疫情趨緩，各國邊境逐步開放，台灣也持續進行多項防疫鬆綁，指揮中心指揮官王必勝表示，為了穩健開放，讓生活更正常，指揮中心推動疫苗接種催打措施「疫苗加一，解封安心」。
王必勝指出，「疫苗加一」的意思是希望民眾在2023年都能打一劑COVID-19疫苗增加保護力，希望全民能響應「112年COVID-19疫苗接種運動」。
「112年全民COVID-19疫苗接種運動」實施時間為今（112）年3月6日至4月30日，活動主軸為「疫苗加一，解封安心」，呼籲「未曾接種任何一劑」、「尚未完成基礎劑」及「6歲以上於今年1月1日起未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗」的對象響應接種，以增進免疫保護力，做好開放準備。
王必勝表示，實施時間不是從3月1日開始，是因為228假期就要到了，連假過後馬上就是3月1日，這次動員需要醫療院所加開門診，還須請衛生局安排相關的施打活動，因此接種運動從3月6日開始，多一個禮拜的時間能讓各單位去做相關準備。
疫苗施打要間隔多久？ 活動期間1類人別打「疫苗加一，解封安心」活動期間將透過中央與各地方政府共同推動，由各縣市安排／指定合約醫療院所提供接種服務，並運用增設疫苗診次及設置社區接種站等方式，增進民眾接種可近性。
指揮中心提醒，民眾若曾確診，接種疫苗時間須與確診日期間隔3個月（84天）以上；若已打過至少2劑，接種疫苗時間須與前1劑疫苗間隔3個月（84天）以上。
此外，羅一鈞指出，今年1月1日起，已打過莫德納BA.4/5次世代疫苗的民眾，不屬這一波疫苗活動實施及動員的對象，不需要再於3-4月間接種疫苗，
民眾若在1-2月時已經打過次世代疫苗，接種的劑次會納入年度接種統計中。
該去哪裡接種疫苗？ 如何查詢接種地點？而由於各地方政府疫苗催打、鼓勵措施不同，施打流程也不相同，指揮官王必勝表示，之後指揮中心會將資訊蒐集，並放在疾管署官網「疫苗加一，解封安心」專區供民眾查詢。
民眾可查詢專區中的「COVID-19疫苗接種院所」( https://gov.tw/DNg )，利用各地方政府衛生局提供的「COVID-19疫苗接種院所資訊」，或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，選擇住家或工作地附近之接種地點就近接種，亦可至各地方政府衛生局之官方網頁、粉絲專頁等取得更多最新消息。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56950
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