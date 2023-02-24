上任後首個228紀念活動 蔣萬安將向受難者家屬獻花致意
台北市長蔣萬安上任後，即將迎來第一個228紀念活動，往年的紀念活動，都由台北市政府、台灣國家聯盟以及台北市228協會合辦，不過今年台灣國家聯盟率先宣布不參與合辦，也格外引發社會各界關注。對此文化局長蔡詩萍今（24）日接受媒體訪問時，也透露228紀念活動相關流程，除了蔣萬安將壓軸致詞外，前總統馬英九也會到場與會，兩人也會向228受難家屬獻花致意。
記者丁上程／台北報導
蔡詩萍今日下午接受媒體訪問時，表示蔣萬安在上任後，對於228一貫都是以謙卑、誠懇的態度去面對。而針對紀念活動的流程，蔡詩萍透露大致上遵循以往的基調，並且由蔣萬安與前市長馬英九進行獻花，並會有兩位家屬代表致詞，而活動最後蔣萬安也會進行致詞，也請大家能夠來聽聽市長的說法。
蔡詩萍也透露，無論檯面上或私底下，都有收到很多家屬不同的訴求，大致上來說都是一再提醒蔣萬安要記取歷史教訓，另外就是希望蔣萬安能在市長的權責內，除了多照顧228的家屬外，也希望能在史料的發掘上多盡一份心力，「比如說到底消失去哪裡？過程中有沒有受到公平的待遇？他們希望市長多花點時間去了解。」
至於針對台灣國家聯盟不滿蔣萬安參加228活動，因此宣布拒絕一同合辦，可能將另外舉辦紀念活動，兼任北市府發言人的副秘書長王秋冬則表示，台灣是一個多元的社會，228紀念活動全國都有在舉辦，因此多一處舉辦並不是壞事，北市府方面就是展現誠意把活動辦好，「我們願意把它辦到最完美，希望紀念日可以充分發揮效果。」