打從基因就不愛！奧地利民眾討厭香菜 定國際討厭香菜日
在台灣料理當中，香菜時常被作為是提味的香料，但其特殊的香味讓許多人難以接受，甚至有一群厭惡香菜的民眾，在2017年時將2月24日定為「國際討厭香菜日」（International I Hate Coriander Day）。不過有基因檢測公司發現，「討厭香菜」的人其實並非挑食，而是體內都有一種名為「OR6A2」的特殊基因，會讓人對於香菜的氣味感到特別敏感。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合外媒報導，香菜原產地在地中海，又被稱作芫荽，因為莖葉中含有一種特殊的香味，才因此被稱為是「香菜」。最早在公元前5000年，就已經有埃及人使用香菜進行提味。
不過即使香菜已有長年歷史，仍有許多人對它敬而遠之。奧地利有一群厭惡香菜的民眾不僅在2017年時將2月24日這天定為「國際討厭香菜日」，更創辦了臉書專頁「我討厭香菜」（I Hate Coriander），不時會分享各種惡搞香菜的梗圖，還會推出各種周邊商品，從衣服、帽子、口罩到杯套都有，讓人以各種方式向大眾表達「討厭香菜」的心情。該粉絲專頁也因此獲得廣大迴響，至今獲得了超過28萬人按讚。
不過一個人是否討厭香菜很有可能與挑食無關，或許有一定的科學根據能夠解釋。美國一家基因檢測公司曾對此進行詳細調查，再比對了將近5萬人的DNA之後，發現會對香菜表達厭惡、形容他未到作嘔的人們，體內都有一種名為「OR6A2」的特殊基因，這類基因會讓人對於香菜的氣味特別敏感，也就是所謂的肥皂味。