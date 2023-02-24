中年男起床聽不見！就醫才知快耳聾　醫列常見原因

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突發性耳聾大多原因不明 把握黃金治療期一周臺北市立聯合醫院中興院區耳鼻喉科醫師郭乃文指出，突發性耳聾的黃金治療期為一星期，如果有突然發生的聽力喪失、耳鳴（例如：金屬高頻音、蟬叫聲、嗡嗡叫的聲音）、耳朵悶塞感、耳朵有進水的感覺、頭暈，以上這些都可能是突發性耳聾的症狀，需及時就醫，以口服或點滴的高劑量類固醇、血管擴張劑、或是耳內注射類固醇、高壓氧等等，及時在黃金期間內搶救聽力。
為什麼會突發性聽力喪失呢？郭乃文說明，常見原因像是病毒感染、血管栓塞、甲狀腺功能低下，但最常見的其實是不明原因。需要排除其他可能原因，才可歸類為不明原因的聽力喪失。
損傷輕微恢復狀態佳 耳鳴、耳悶應盡早就醫突發性耳聾會不會恢復？研究指出，不同族群的恢復程度不一。一開始聽力喪失越嚴重、年紀大、有慢性疾病、同時伴隨有頭暈或耳鳴、過晚就醫，聽力恢復狀態就會比較不如預期。相反的，如果是一開始聽力損傷輕微、年輕人、及時就醫，聽力恢復的機會及恢復狀態就會比較良好。
郭乃文建議，如果耳朵突然出現不舒服（例如：耳鳴、耳悶、聽力損傷），應儘早就醫並安排聽力檢查，以避免過了突發性耳聾的黃金治療期。突發性耳聾的患者飲食上建議清淡、少鹽，作息需規律及睡眠充足，讓聽力損傷恢復的機會達到最大。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56865
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