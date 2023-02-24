特企／豬為什麼要玩玩具？原來和這原因有關

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家樂福嚴選標章，是一個以藍天綠地為主的圓形圖案，代表了家樂福重視「友善環境、動物福利與環境永續」的精神；代表家樂福引以為傲的品質保證標章。圓形圖案中的「太陽樹」代表了來自太陽的天然氣息與大地的自然品質；「綠色大地」代表了環境保護；「嚴選生鮮」字樣代表工作團隊中，農民、運輸車隊與家樂福的合作成果，並維持長期的合作關係。
家樂福嚴選豬肉，講究每一個環節，從輔導合作農民開始，豬的產地是經過認證的牧場，飼養環境符合動物福利，讓在畜舍裡面的豬隻有一個很舒服的環境。每一項家樂福嚴選豬肉商品都是透過層層堅持與把關，才能讓消費者放心選購，安心端上桌享受美味。
家樂福嚴選豬肉 最安心的肉品選擇
家樂福嚴選豬肉均使用台灣豬，在地農民在飼養過程中，堅持不使用瘦肉精和生長激素，而選擇營養飼料，並讓豬隻玩玩具，不僅可透過玩玩具磨牙也可運動，除了減少豬隻因為相互打架衝突而受傷外，也能增加活動量，減少病痛，快樂長大的豬隻，肉質在經過分切後不會有水漾肉的狀況，肉質口感會更鮮美。
安心又新鮮的家樂福嚴選豬肉，不僅提供常見的豬隻各個部位肉可供選擇，如里肌、胛心、五花、梅花等，也貼心提供了肉片、絞肉、肋條排等已經處理過的肉類選項，忙碌的上班族、煮飯就像在打仗的家庭主婦，或者隨時想吃肉的你，都能找到最符合需求的豬肉，以肉片包裹起司跟泡菜，氣炸成豬肉捲，或者一層肉片一層菜，捲成千層玫瑰鍋，有菜有肉一鍋搞定，輕輕鬆鬆料理上桌，來到家樂福，還猶豫什麼呢？選擇「家樂福嚴選豬肉」就對了。