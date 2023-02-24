特企／FB廣告成效不好？AutoTurn AI機器人2.0全自動更新

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但設定要找到這些興趣標籤是一個極為耗時的工作！再加上是搶手的興趣標籤，太多人投遞廣告，便會產生競價，導致廣告投放成效不佳。而AutoTurn的AI機器人為此問題而誕生，透過獨有的「分裂淘汰」機制，找出較少人使用的興趣受眾，便可以獲得競價較低的客戶，進而降低廣告費。
以競爭激烈的服飾業為例，某連鎖服飾品牌，因過往廣告投放成效不佳，一直在網路上尋求解決方案，但在使用AutoTurn廣告系統後，從 2022 年 9 月到 2023 年 1 月後，每月業績提升 50% ，廣告投資報酬率 (ROAS) 平均從2增長到5以上，並同時挖掘到了許多不曾想到的興趣受眾，例如：巴瓦爾、小腳褲等不常見的關鍵字，線上銷售大幅成長。
AutoTurn技術開發團隊表示：以台灣飾品行業為案例，多數廠商會選擇「項鍊、戒指，耳環」等人腦直覺會想到得關鍵字詞，但使用AI機器人後，探勘出來成效好的興趣標籤卻是「咖啡、馬卡龍，下午茶」等。
透過新探勘的興趣受眾投遞，業績竟然再兩個月內突破40%，而且AI的演算不會就此停止，好的字詞持續繼續優化，例如：從「下午茶」這樣的關鍵字詞繼續分裂出「茶類、蛋糕」，讓店家以較低CPA獲取一位有效精準客戶。
AutoTurn在2019年推出至今，針對Facebook、instgram平台打造了機器人自動化投放廣告技術，目前已協助3,000多位廠商，累積優化超過新台幣10億元廣告投放金額，其中包含新創公司、服飾品牌、房地產、餐廳、食品、傳產、選品店、課程、仲介公司等等，成為眾多線上開發需求者的最佳武器，並且簡易的操作系統，讓廣告主省下大量的廣告投放時間，不論是對企業或員工都是雙贏的局面。
許多正在數位轉型過程中的企業表示，廣告投放這門技術一直是需要靠經驗累積的。傳統企業家、老闆在時間成本較高的狀況下，較難完善的學習相關技術。但要應聘到一位可靠、具備實戰經驗的廣告投手也是運氣運氣。
AutoTurn機器人，可自做到全自動化投放，24小時不間斷學習，持續性的分裂淘汰受眾族群，甚至能開啟「類似受眾，再行銷，甚至自動調整素材預算」。隨著時間滾算廣告數據，AI只會越來越精準強大，藉由深度學習，產出的受眾愈加精準，逐漸取代傳統人力。
據AutoTurn技術人員指出：「過往經由AI執行的廣告，成效平均可在短期內提升20%-30%，甚至某些產業客戶成效達到300%，AutoTurn也持續開發AI相關產品，致力於解決廣告主的痛點，開創品牌更多可能性。」