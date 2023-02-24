室內口罩佩戴放寬！　胸腔內科醫急籲：「這些族群」千萬別大意

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長新冠恐非修養就能好轉 恐影響生活品質雙和醫院胸腔內科陳冠元醫師指出，染疫後的持續症狀，如胸悶、胸痛、易喘等呼吸道症狀、疲累與肌肉痠痛，大多數患者會在數個月內逐步緩解，若後遺症持續三個月以上且無其他原因可以解釋其症狀就可視為長新冠，更值得注意的是新冠病毒造成的其他併發症，常有民眾認為染疫後只要好好休養即可，往往忽略身體的警訊，也讓生活品質大受影響。
新冠後遺症 當心還會併發其他疾病另外，陳冠元醫師也分享，臨床上曾出現患者因久咳不止，讓原先的鼻竇炎狀況加重，長期鼻塞、流鼻涕、鼻涕倒流與頭痛不止，甚至影響到工作表現，直到就醫後才發現情況不只是新冠後遺症，同時還引發慢性鼻竇炎急性惡化，幸好有來門診就醫，避免情況持續惡化。
室內口罩放寬規定 這些族群仍須警覺值得注意的是，中央流行疫情指揮中心日前宣布，2月20日起除醫療照護院所及公共運輸具等特定場合外，即將放寬戴口罩規定，等同於民眾即將回歸盼望許久的疫前生活狀態。陳冠元醫師指出，雖然隨著疫情趨於穩定，防疫政策鬆綁，但仍不可小覷新冠病毒對身體的造成的傷害，特別是尚未接種3劑COVID-19疫苗、或有癌症、重大疾病及慢性病史的高風險族群；另外，像是高齡長者、孕婦或未滿5歲的幼童，由於自身抵抗力較弱，也得特別注意，除戴口罩，多洗手、避免接觸眼、口、鼻，以及遠離人多、密閉等擁擠的場所，都是保護好自己的方式。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56900
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