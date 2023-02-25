根管治療是什麼？哪些牙齒問題須「抽神經」？　牙科醫師來一一解答

我是廣告 請繼續往下閱讀
什麼是根管治療？ 帶你從牙齒結構了解想知道「根管治療」是什麼，必須先從牙齒的結構開始說明。李佳燕主任表示，牙齒的構造由外而內可簡單分為琺瑯質、象牙質、牙髓腔三部分，牙髓腔內富含神經與微血管，是相當適合細菌生長的環境。
徐永鎬醫師指出，若是蛀牙細菌進入牙髓腔內，造成牙髓神經感染，便需要將感染的神經移除，由於牙髓神經在牙髓腔中，而牙髓腔是根管狀的結構，因此這樣的治療方式，就被稱為「根管治療」，俗稱「抽神經」。
蛀牙細菌侵犯牙隨 須盡早治療避免後續致命疾病什麼樣的情況需要做「根管治療」呢？李佳燕主任表示，病患若需要進行根管治療，大部分都是因為蛀牙已經由外層的琺瑯質一路向內侵犯，穿過象牙質到達牙髓腔的情況。
徐永鎬醫師提醒，若是細菌感染太過嚴重，甚至會造成蜂窩性組織炎、心肌炎或菌血症等，這在治療上會更加困難，而且可能會有致命的危險，因此，牙科醫師才會使用相關器械治療，及早移除受到感染的牙髓神經。
李佳燕主任指出，根管治療的目的就是希望不要輕易拔除牙齒，在牙齒被感染時，盡可能恢復牙齒原有功能，因為每顆牙齒都極為寶貴。
因此，民眾若有蛀牙問題千萬不要一拖再拖，若牙隨神經感染嚴重可能會有相當可怕的後果，應及早接受治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56832
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw