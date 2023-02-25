高居死因第二名！心臟血管疾病年輕化 1方式測健康

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特定疾病難診斷 須接受「心導管攝影檢查」臺北市立聯合醫院和平婦幼院區心臟血管內科醫師周伯翰說，醫師為了解心臟完整情況，當非侵入性心臟檢查無法確定詳細原因，或發現病人明顯心臟病典型症狀、高發作頻率、高危險群，或強烈懷疑不穩定心絞痛，通常建議病人接受心導管攝影檢查，藉此檢查獲得病患精確診斷及給予治療。
心導管做為心臟血管侵入性檢查，需由心臟專科醫師執行。臨床應用廣泛，可用作心臟功能評估、確立心臟疾病診斷、藉由心導管技術進行治療、追蹤成效及做為心臟手術評估之依據。
心臟冠狀動脈血管攝影 準確診斷冠狀動脈疾病周伯翰表示，心導管有好幾種，不管是心臟冠狀動脈血管攝影、心臟血管支架置放術、周邊血管手術，在醫學進步下，都已成為很普及的手術，其中最常指的是「心臟冠狀動脈血管攝影」，而這是目前診斷冠狀動脈疾病最準確方法。
醫師依據病患血管彈性及血液回流情形，選定穿刺部位如：手腕、鼠蹊部，進行局部麻醉，並將等同原子筆芯粗細大小導管放入血管中。測定各腔室構造壓力變化，注射顯影劑進行心臟血管攝影，並在X光機看到心臟收縮、瓣膜開合情形或冠狀動脈狹窄程度。
心絞痛應控制三高、戒菸酒 預防心肌梗塞周伯翰強調，對於穩定性心絞痛病人而言，大部分氣球擴張術或支架治療僅能暫時性紓解胸痛，無法預防心肌梗塞、減少死亡率。治本之道還是要控制三高（高血脂、高血壓、高血糖）、戒菸、戒酒、規律運動，以及定期健康檢查。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56864
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