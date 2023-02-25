侵烏顧人怨！拉脫維亞議員引「蛇島戰士」名言 嗆爆俄國
昨（24日）是俄羅斯發起烏克蘭戰爭滿一年的日子，當天還傳出烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在聯合國安理會上，指責俄羅斯對烏克蘭進行「種族滅絕」，並請在場人士一同替烏克蘭罹難者默哀時，遭俄羅斯駐聯合國代表內本齊亞（Vasily Nebenzya）打斷的插曲。不過俄國自從發動侵烏後，在歐美普遍受到抵制，本週在歐洲安全與合作組織（OSCE，簡稱歐安）會議上，拉脫維亞代表議員科爾斯（Rihards Kols）更不客氣的批評，允許俄國代表參加會議是一種「恥辱」，還以蛇島戰士的名言嗆爆俄羅斯。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合美國《有線電視新聞網》（CNN）等外媒報導，椅子上披了烏克蘭國旗的科爾斯於歐安會議上表示，自己沒辦法和俄羅斯的代表坐在同一個房間裡，尤其蒲亭在成千上萬的烏克蘭人被殺後，還表現得若無其事，認為歐安組織應該堅持自己的原則、價值觀和法規，而不是放任俄羅斯「這頭房間裡的大象」，照常出席國際活動。
科爾斯直言，如果有人問他誰是戰犯，那麼他會指著房間後面，也就是俄羅斯代表團所在的位置，批評讓該代表團出席簡直是種恥辱，但在座的人卻像什麼都沒發生一樣。講到激動處，科爾斯還引用戰爭初期、著名的烏克蘭蛇島戰士名言，說道：「俄羅斯軍艦，X你的。」
對此，主辦國奧地利則回應，作為東道主，它有義務向所有歐安組織成員國的代表發放簽證，而烏克蘭和立陶宛代表則以抗議俄羅斯與會為由、拒絕出席。此外，俄羅斯團發言期間，在場也有不少國的代表集體退場。
歐安組織是全球主要的國際組織之一，秘書處位於奧地利首都維也納，前身是1975年於冷戰期間成立的「歐洲安全與合作會議」，也是目前唯一囊括所有歐洲國家在內的機構，包含俄羅斯和烏克蘭，負責維持歐洲的局勢穩定。