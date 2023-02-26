減肥不能吃水果？專家點名「8大減重迷思」：難怪不會瘦

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有運動可以放心吃：運動可以幫助消耗熱量、提升基礎代謝率，但隨便吃一樣會變胖。
欺騙餐可以大啖美食：遇到減重停滯期有些人會使用欺騙餐方法來突破，但不是炸雞、蛋糕隨你吃，而是吃份量稍微多一些的營養食物。
體重下降越快越好：有可能是瘦到肌肉或是單純脫水，尤其某些劣質酵素會讓你狂拉的更是先不要。
減重只能吃水煮餐：油脂非常重要，是人體必需營養素。可以選擇好油、堅果、酪梨來補充。
不能吃水果：可以吃水果！但建議在白天正餐後食用。
吃素瘦不下來：植物飲食對減重非常有幫助，你可能是選到高油、高鈉的素料或烹調方式。
熱量赤字就能瘦：熱量赤字是基本的減重觀念，但垃圾食物與健康食物的微量營養差非常多，身體代謝力需要這些微量營養素才能啟動！
根據《NOWnews》報導，聯安診所健康管理中心主任洪育忠醫師提醒，許多人減肥的最大誤區是，想要僅靠飲食控制達到瘦身目的，但實際上光靠飲食並沒有辦法達到理想狀態，反而過度節食會讓身體變得更容易發胖。不論是追求完美體態，或是想要擺脫所謂的易胖體質，最重要的是減少內臟脂肪增加肌肉才是目標。
相當熱門的生酮飲食、168確實能讓體重減輕，但若是不做有氧、重訓，反而會越減越容易胖！假設一開始減下五公斤體重，但其實是兩公斤肌肉、三公斤脂肪，基礎代謝率下降很快就會再度變胖，不僅胖回原來體重，且增加的全是脂肪沒有肌肉，反而陷入越來越容易發胖的恐怖循環。