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減肥不能吃水果？專家點名「8大減重迷思」：難怪不會瘦

▲網路流傳各種未經證實的偏方，為了讓大家少走冤枉路，營養師珊珊點出了常見的減重迷思。（示意圖／取自photoac）
▲網路流傳各種未經證實的偏方，為了讓大家少走冤枉路，營養師珊珊點出了常見的減重迷思。（示意圖／取自photoac）

記者鍾怡婷/綜合報導

減重之路超漫長，網路又流傳各種未經證實的偏方，為了讓大家少走冤枉路，營養師珊珊點出了常見的減重迷思，包括喝水都會胖、有運動放心吃、欺騙餐隨便吃、追求體重下降快、減重吃水煮餐、吃素不會瘦、吃水果是地雷、熱量赤字就能瘦等等，都是減脂路上的錯誤觀念。例如減肥真的不能吃水果嗎？其實還是可以吃的，只是建議大家要選對時間，盡量在白天正餐過後吃比較好。如果不搞懂8大減肥迷思，不僅不能讓體態變漂亮，透過不健康的方式來降低體重，反而容易出現暴飲暴食現象！

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▲（圖／取自《愛健康營養師 珊珊》FB）
▲減脂路上的錯誤觀念，不僅不能讓體態變漂亮，透過不健康的方式來降低體重，反而容易出現暴飲暴食現象。（圖／取自《愛健康營養師 珊珊》FB）
喝水／呼吸都會胖：水沒有熱量！不喝水才會水腫加變胖。通常導致人們吃啥都胖的問題，主要還是因為基礎代謝過低。

有運動可以放心吃：運動可以幫助消耗熱量、提升基礎代謝率，但隨便吃一樣會變胖。

欺騙餐可以大啖美食：遇到減重停滯期有些人會使用欺騙餐方法來突破，但不是炸雞、蛋糕隨你吃，而是吃份量稍微多一些的營養食物。

體重下降越快越好：有可能是瘦到肌肉或是單純脫水，尤其某些劣質酵素會讓你狂拉的更是先不要。

減重只能吃水煮餐：油脂非常重要，是人體必需營養素。可以選擇好油、堅果、酪梨來補充。

不能吃水果：可以吃水果！但建議在白天正餐後食用。

吃素瘦不下來：植物飲食對減重非常有幫助，你可能是選到高油、高鈉的素料或烹調方式。

熱量赤字就能瘦：熱量赤字是基本的減重觀念，但垃圾食物與健康食物的微量營養差非常多，身體代謝力需要這些微量營養素才能啟動！

根據《NOWnews》報導，聯安診所健康管理中心主任洪育忠醫師提醒，許多人減肥的最大誤區是，想要僅靠飲食控制達到瘦身目的，但實際上光靠飲食並沒有辦法達到理想狀態，反而過度節食會讓身體變得更容易發胖。不論是追求完美體態，或是想要擺脫所謂的易胖體質，最重要的是減少內臟脂肪增加肌肉才是目標。

相當熱門的生酮飲食、168確實能讓體重減輕，但若是不做有氧、重訓，反而會越減越容易胖！假設一開始減下五公斤體重，但其實是兩公斤肌肉、三公斤脂肪，基礎代謝率下降很快就會再度變胖，不僅胖回原來體重，且增加的全是脂肪沒有肌肉，反而陷入越來越容易發胖的恐怖循環。

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