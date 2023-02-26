常感到緊張、不安、失控感　你是不是也「高功能焦慮」了？

害怕失敗、在意別人評價，總是戰戰兢兢。

經常擔心會有不好的事情發生，但又難述說是什麼事情。

習慣長時間或超時工作、希望能在工作上表現完美。

即使休假，依舊無法放鬆。

就算已經表現得很好，仍會不斷檢討和審視自己。

內心常常有一股憤怒，但會努力壓抑不表現出來。

肌肉時常緊繃、下意識一直聳肩或牙關緊閉到頭痛。

難以入睡或不良的睡眠品質。