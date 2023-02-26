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常感到緊張、不安、失控感　你是不是也「高功能焦慮」了？

常感到緊張、不安、失控感　你是不是也「高功能焦慮」了？
常感到緊張、不安、失控感　你是不是也「高功能焦慮」了？

健康醫療網

【健康醫療網／編輯部整理】請試著回想，你是否總覺得每天焦慮不安、不自在、緊張和失控感，這些情緒彷彿隨時隨地纏繞在身上，你沒有一刻是放鬆的，就連原本該快樂的情境，神經也依然緊繃。然而，你總是將這些煩惱藏在內心深處，在外人眼中，你是個把生活打理得井井有條，與人應對和談吐也十分得體的人……

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高功能焦慮藏在哪些人心中？

事實上，高功能焦慮並不是一個正式的精神疾病，因為精神疾病診斷通常需要有生活功能上的缺損，嚴重影響到日常才會成立。高功能焦慮可以說是現代文明下的產物，尤其是在開發程度越高的地區越常見到。身處在高功能焦慮之下的人，其焦慮指數可能和焦慮症差不多，卻仍咬緊牙關，努力維持工作成績、進行財務管理、處理生活中的大小事、維持社交關係等等，而且還表現得相當出色，以致於外人察覺不到他們的異樣，甚至覺得他們的生活已經足夠完美幸福，只有他們自己知道，內心因為深受焦慮折磨而悶悶不樂。

高功能焦慮的特徵

 
  • 害怕失敗、在意別人評價，總是戰戰兢兢。
  • 經常擔心會有不好的事情發生，但又難述說是什麼事情。
  • 習慣長時間或超時工作、希望能在工作上表現完美。
  • 即使休假，依舊無法放鬆。
  • 就算已經表現得很好，仍會不斷檢討和審視自己。
  • 內心常常有一股憤怒，但會努力壓抑不表現出來。
  • 肌肉時常緊繃、下意識一直聳肩或牙關緊閉到頭痛。
  • 難以入睡或不良的睡眠品質。

高功能焦慮是一體兩面的，一方面它能鞭策你在工作上有優秀的表現，卻又日復一日消磨你的心智。當你累積過多的精神負擔，若是棄置不管，甚至會衍生為焦慮症、憂鬱症或是自律神經失調。因此，要謹慎以對每一次細微的焦慮。可以運用過勞評估量表和壓力指數測量表來自我檢視現在壓力指數。

在高壓的生活環境，想要遠離現代文明病是很困難的。平時懂得覺察自我身心狀態和適時減壓、照顧心靈、保健大腦，是現代人的必備技能。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56932

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