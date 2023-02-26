遠赴土耳其救災2隻搜救犬返國　興大USR獸醫協助健檢結果曝

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為搜救犬即時健康把關 中興大學與臺中市政府簽備忘錄以往臺灣搜救隊專業人員包含醫師、護理師、領犬員等，但獨缺隨隊獸醫師提供搜救犬即時的健康把關。在臺中市動保處媒合及消防局多年努力下，中興大學與臺中市政府2022年1月簽署「隨隊獸醫及犬隻醫療合作備忘錄」，是國內第一、也是唯一擁有隨隊獸醫的團隊。隨隊獸醫除參與日常訓練外，每半年領犬員亦會固定帶著搜救犬們至浪浪樂活醫療室進行健康檢查，保障搜救犬的身體健康。
興大USR計畫 保障臺灣搜救犬動物福祉興大USR計畫「浪愛齊步走：流浪動物減量與福祉實踐」長期培育獸醫人才投入動物福祉領域，參與大學社會責任實踐。此次土耳其搜救任務，便是在USR計畫媒合下，由計畫畢業成員邱裕龍獸醫師隨隊照護搜救犬。在土耳其期間除照護腿腿和Melody外，邱獸醫師也會每日協助同行的搜救犬Lan、Sato、Hugo進行基礎健康檢查，共同保障臺灣搜救犬的動物福祉。
搜救犬風險高 隨隊獸醫師隨時檢視身體狀況興大USR計畫主持人、中興大學獸醫系副教授林荀龍林荀龍指出，搜救犬屬於運動量大且風險性較高的工作犬，在災難現場執勤時，隨隊獸醫師可隨時做基礎的健檢，確保犬隻生理機能是正常的狀況下，才讓牠們出任務，降低受傷的風險；或者現場出現緊急的情況時，隨隊獸醫也可立即做處置，對於現場搜救犬而言，會有比較高的安全保障。
我國協助土耳其搜救犬 返國健康無大礙林荀龍副教授表示，此次檢查的項目包含理學檢查、血液檢查、眼睛、牙齒、心血管超音波、X光等。腿腿、Melody返國後健康沒有太大的問題，一切正常。其中Melody的眼睛分泌物較多，可能氣候跟飲食的改變影響淚水的分泌量，獸醫師已開眼藥水，定期點藥很快即可恢復。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56899
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