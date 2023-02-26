擴增罕病用藥選擇　健保署通過3大治療用藥給付

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2項治療SMA藥品 擴增給付範圍為滿足罕見疾病病友的期待，用於治療SMA之含nusinersen成分之注射藥品，因具臨床實證及給付效益，經藥物共擬會議同意通過擴增給付範圍至「3歲內發病確診者」，且若「起始治療年齡滿7歲者且臨床評估運動功能指標RULM≧15者」。
另一SMA新藥為含risdiplam成分之口服液劑，其給付條件與含nusinersen成分藥品相似，惟就目前臨床實證顯示，該藥品對18歲以上患者，其服用後運動功能改善與基期相比，未達顯著改善，考量給付效益，在有限資源下，同意先用於「2個月以上未滿18歲病患」。
罕病性聯遺傳型低磷酸鹽佝僂症 增口服錠劑新藥選擇此外，健保署為照顧罕見疾病性聯遺傳型低磷酸鹽佝僂症病友之醫療需求，持續努力讓病友有藥可選擇，本次會議通過之補充磷口服錠劑，與現行健保收載之含磷口服液劑療效相同，但更具有方便性及安全性，預估約102名病人受惠。
又考量鋰鹽為臨床治療躁鬱症的第一線用藥，因廠商反映製造原料成本大增，為讓廠商能供貨穩定，確保病患有藥可用，本次會議一致通過調高鋰鹽健保支付價格。
提升對病人照護 盼藥品給付達最佳效益健保署表示，為落實提升對病人之照護，近年健保署致力於新藥之收載及擴增給付範圍之審核及協議，分配健保資源時必須考量病人、醫界及藥界等多面向需求的難處，也期盼相關病友團體能以夥伴關係提出對健保資源最佳運用的建議。
另亦須藥廠之協助，基於社會責任，希冀能儘速與健保署達成各項協議，以使健保資源給付於最有效益的治療上，未來將持續與藥物共擬會議代表努力，讓每個藥品的給付均能達到最佳效益。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56903
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