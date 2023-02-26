帛琉病患大腸直腸癌合併腹膜轉移　馬偕團體跨科治癒樂返國

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整合跨科團隊 治療癌症轉移馬偕紀念醫院大腸直腸外科與腹膜癌治療團隊資深主治醫師陳建勳表示，大腸直腸癌合併腹膜轉移發生比例雖然不高，但在治療上卻是較為複雜，而露米是第一個國際醫療轉診個案，事前準備的工作更為繁瑣，為露米安排的「腹腔腫瘤減積配合溫熱化學治療」計畫中，團隊成員還包括婦產部資深主治醫師陳禎瑞與一般外科資深主治醫師何恭誠等人。
手術由陳建勳醫師、陳禎瑞醫師、何恭誠醫師三位醫師合作，為露米同時進行次全大腸切除、子宮與卵巢切除、腹膜切除、大網膜切除手術等，在腹腔內手術完成後，緊接著執行90分鐘的腹腔內高溫治療(腹腔溫熱灌注化療，HIPEC)，總計手術時間長達10小時。術後露米於加護病房觀察2天後轉至一般病房，兩週後順利出院，後續安排每兩週進行化學治療，術後兩次電腦斷層結果與各項檢查數值均正常，復原情況良好並已恢復正常生活。
開始異國治療 先心理調適陳建勳醫師表示，術前的治療計畫嚴謹完備，有助於國際醫療轉診病人的治療過程更為順利，但除了醫療之外，病人長時間在異鄉的飲食與心理調適也是團隊重視的一環。由於病人不習慣臺灣的飲食口味，特別是早餐的清粥小菜更是無法接受，所幸醫院周邊美食眾多，病房護理師也貼心體恤病人，上班前還會特別幫露米與陪同來臺的妹妹準備西式早餐，讓露米備感溫暖。
此外，由於2022年疫情仍未停歇，露米於7月不幸感染COVID-19，雖然症狀輕微但化學治療被迫中斷，所幸一切安然度過，於1月中旬進行最後一次化學治療後，在農曆年節假期期間返國，結束來臺10個月的治療。
長期治療終治癒 回國追蹤即可露米說，這是一段非常漫長的旅程，謝謝醫護人員以及國際醫療中心關心與照顧，治療過程中陳醫師總是非常的樂觀，鼓勵我要保有信心。在臺灣長達10個月的時間，看到同樣來自帛琉的病人已治療結束帶著笑容回家去，她一直在想「什麼可以輪到我？」如今揮別臺灣返家，露米利用通訊軟體與馬偕團隊報平安時，幸福的心情盡寫在臉上。
國際醫療中心主任蔡維德表示，馬偕投入國際醫療轉診工作，除照顧長期離家治療的病人醫療需要外，更關顧到病人與陪伴者的心理與生活適應，許多病人在年節的祝福與問候讓團隊受到莫大鼓舞，露米離開臺灣之後，國際醫療中心亦秉持定期聯繫返國病人狀況的初衷，接續提供完整的醫療援助與後續追蹤服務。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56858
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