「明明沒做什麼，卻每天都覺得累」　你也慢性疲勞症候群了嗎？

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就算休息了一整個晚上，隔天又重複同樣的情形，每天都希望盡早下班、週末趕快來臨。奇怪的是，就算週末在家休息了整整兩天，沒特別做什麼，依然覺得很累。她曾以為自己是不是有內科疾病或罹患癌症，但到醫院做了精密的健康檢查也沒有找到答案，於是便向我求助。
聽完她的陳述，你是否也有類似的經驗呢？如果有的話，你可能也是慢性疲勞症候群的一員喔！
什麼是慢性疲勞症候群？當你發現，自己有長達半年以上或更長時間出現嚴重的疲勞感，而且還伴隨著肌肉痛、頭痛、低燒、胃腸道症狀、淋巴結腫大等現象，無法找到明確的病因，但是有這些自律神經失調和免疫功能紊亂的表現，就是所謂的慢性疲勞症候群。美國疾病管制局將其做了具體診斷標準，你可以針對下列條件判斷自己是否也有同樣症狀。
慢性疲勞症候群主要診斷條件
- 一種持續且逐漸發展出來的疲憊感，持續半年以上，無法藉由休息來緩解。
- 沒有合併其他可以解釋疲勞原因的情形，如過度運動、慢性疾病等。
- 造成工作、日常社交活動降到正常狀態的一半以下。
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56933
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