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「明明沒做什麼，卻每天都覺得累」　你也慢性疲勞症候群了嗎？

「明明沒做什麼，卻每天都覺得累」　你也慢性疲勞症候群了嗎？
「明明沒做什麼，卻每天都覺得累」　你也慢性疲勞症候群了嗎？

健康醫療網

【健康醫療網／編輯部整理】我有一位女性友人，年紀33歲，在美妝公司擔任產品企劃行銷。面對工作的她，十分有幹勁、而且充滿活力，常常加班也不覺得累，下班後還會揪朋友去居酒屋喝兩杯閒話家常，在我看來，是個在工作與生活上都能享受壓力，還懂得減壓放鬆的女生。

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最近，她跟我抱怨這兩年體力變差，老是覺得疲累，無論刻意將睡眠時間拉得多長，但起床後不到一小時就開始無精打采，甚至感冒時還會全身肌肉酸痛。漸漸地，上班精神不濟，想文案的速度變慢，她越來越難集中精神，記憶力也逐漸退步，一轉身就忘了現在該做什麼。因此，每天工作必須喝上三杯咖啡才能稍微維持清醒。好不容易熬到六點下班，只想趕快回家，窩在沙發休息，完全沒有動力出門社交。

就算休息了一整個晚上，隔天又重複同樣的情形，每天都希望盡早下班、週末趕快來臨。奇怪的是，就算週末在家休息了整整兩天，沒特別做什麼，依然覺得很累。她曾以為自己是不是有內科疾病或罹患癌症，但到醫院做了精密的健康檢查也沒有找到答案，於是便向我求助。

聽完她的陳述，你是否也有類似的經驗呢？如果有的話，你可能也是慢性疲勞症候群的一員喔！

什麼是慢性疲勞症候群？

當你發現，自己有長達半年以上或更長時間出現嚴重的疲勞感，而且還伴隨著肌肉痛、頭痛、低燒、胃腸道症狀、淋巴結腫大等現象，無法找到明確的病因，但是有這些自律神經失調和免疫功能紊亂的表現，就是所謂的慢性疲勞症候群。美國疾病管制局將其做了具體診斷標準，你可以針對下列條件判斷自己是否也有同樣症狀。

慢性疲勞症候群主要診斷條件

  • 一種持續且逐漸發展出來的疲憊感，持續半年以上，無法藉由休息來緩解。
  • 沒有合併其他可以解釋疲勞原因的情形，如過度運動、慢性疾病等。
  • 造成工作、日常社交活動降到正常狀態的一半以下。
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56933

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