臺灣中醫藥發展和典籍史　展覽史無前例揭開密碼

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公開臺灣中藥史 縱深近四百年中國醫藥大學校長、中研院士洪明奇，以及中醫博士、中研院士林昭庚兩人聯手努力下，在中國醫藥大學宣布舉行為期三個月的與「臺灣中醫藥典籍特展」，以及「臺灣中醫藥發展史常設展」聯合展覽，完整公開長達361年的臺灣中藥發展歷史與脈絡。
聯合國教科文組織（UNESCO）諮詢顧問、中研院士林昭庚表示，中國醫藥大學專家把台灣中醫藥典的精華歷史縱深近四百年，整理其中關鍵密碼對全世界展示，是史無前例的工作，也揭開了中醫、中藥在臺灣發展的歷史脈絡，非常難能可貴，回想三年前全球新冠疫情大爆發，苦於尋找新解方，但其實許多解方已經在中醫藥典裡尋求脈絡，這是先人的智慧，更是中醫藥學對全球貢獻的榮耀，非常值得各界前來探尋其台灣中醫藥史精髓。
中醫藥的發展史 現代邁入新史頁臺灣中醫藥發展史展歷史從18、19世紀，隨著漢人移民開墾，明清醫政制度與傳統中醫藥典籍醫術隨著移民傳至臺灣，清朝時期臺灣名醫輩出，道光29（1894年出生）的黃玉階為臺中人，光緒十年鼠疫（即黑死病）在全球迅速蔓延，死傷無數，黃玉階以精湛醫術治癒上千人，並請求當局設立「黑死病治療所」，成為台灣醫史著名的瘟疫權威，著有《黑死病疙瘩瘟治法新編》，彌足珍貴。
20世紀初，臺灣首位醫學博士臺大醫院院長杜聰明教授，積極推動中西醫的整合、中藥研究與中醫藥教學；1958年（民國47年）覃勤、陳固、陳恭炎三位中醫師創立中國醫藥學院，以中西一元化為宗旨，正規高等教育培育中醫藥專業與研究人才，臺灣中醫藥學教育邁入新史頁；2022年（民國111年）林昭庚講座教授榮任中央研究院第一位中醫院士，是臺灣中醫、中西醫結合與醫學領域的殊榮，具有承先啟後、時代性的歷史契機。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56898
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