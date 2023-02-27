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臺灣中醫藥發展和典籍史　展覽史無前例揭開密碼

臺灣中醫藥發展和典籍史　展覽史無前例揭開密碼
臺灣中醫藥發展和典籍史　展覽史無前例揭開密碼

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】全球新冠疫情大爆發，過去三年病毒株不斷變異，西方科學家翻開藥典，苦於尋找未知藥方，但是中醫藥典卻已悄悄啟動，陸續出現以元代「玉屏風散」改良為中醫大的「抗冠方劑」，投入救治新冠病人，拯救無數生命，讓西方科學界菁英驚訝中醫功效，更希望多瞭解東方藥典。林昭庚講座教授榮任中央研究院第一位中醫院士為臺灣中醫藥的發展揭開新世紀的序幕，極具時代性的意義。「臺灣中醫藥發展史常設展」與「臺灣中醫藥典籍特展」聯合展覽自即日起開放免費入場參觀，展覽至112年5月19日，歡迎蒞臨參觀指導。

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公開臺灣中藥史　縱深近四百年

中國醫藥大學校長、中研院士洪明奇，以及中醫博士、中研院士林昭庚兩人聯手努力下，在中國醫藥大學宣布舉行為期三個月的與「臺灣中醫藥典籍特展」，以及「臺灣中醫藥發展史常設展」聯合展覽，完整公開長達361年的臺灣中藥發展歷史與脈絡。

聯合國教科文組織（UNESCO）諮詢顧問、中研院士林昭庚表示，中國醫藥大學專家把台灣中醫藥典的精華歷史縱深近四百年，整理其中關鍵密碼對全世界展示，是史無前例的工作，也揭開了中醫、中藥在臺灣發展的歷史脈絡，非常難能可貴，回想三年前全球新冠疫情大爆發，苦於尋找新解方，但其實許多解方已經在中醫藥典裡尋求脈絡，這是先人的智慧，更是中醫藥學對全球貢獻的榮耀，非常值得各界前來探尋其台灣中醫藥史精髓。

中醫藥的發展史　現代邁入新史頁

臺灣中醫藥發展史展歷史從18、19世紀，隨著漢人移民開墾，明清醫政制度與傳統中醫藥典籍醫術隨著移民傳至臺灣，清朝時期臺灣名醫輩出，道光29（1894年出生）的黃玉階為臺中人，光緒十年鼠疫（即黑死病）在全球迅速蔓延，死傷無數，黃玉階以精湛醫術治癒上千人，並請求當局設立「黑死病治療所」，成為台灣醫史著名的瘟疫權威，著有《黑死病疙瘩瘟治法新編》，彌足珍貴。

20世紀初，臺灣首位醫學博士臺大醫院院長杜聰明教授，積極推動中西醫的整合、中藥研究與中醫藥教學；1958年（民國47年）覃勤、陳固、陳恭炎三位中醫師創立中國醫藥學院，以中西一元化為宗旨，正規高等教育培育中醫藥專業與研究人才，臺灣中醫藥學教育邁入新史頁；2022年（民國111年）林昭庚講座教授榮任中央研究院第一位中醫院士，是臺灣中醫、中西醫結合與醫學領域的殊榮，具有承先啟後、時代性的歷史契機。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56898

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