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日網票選「亞洲最帥男星」！5台灣人上榜　炎亞綸才排第6

▲日本票選台灣、中國、香港最帥男演員，結果炎亞綸等5名台灣男星通通上榜。（圖／翻攝炎亞綸IG）
▲日本票選台灣、中國、香港最帥男演員，結果炎亞綸等5名台灣男星通通上榜。（圖／翻攝炎亞綸IG）

娛樂中心/綜合報導

日本知名網站「大家的排名」（みんなのランキング），以各式各樣的排名，包含電影、電玩、美食、演員等等都成為題目，並開放給網友們線上投票。近日，該網站就公布台灣、中國、香港等海外帥哥演員排行榜，結果光是台灣就有5位男星入選，包含霍建華、炎亞綸、金城武、周渝民、言承旭，廣受日本粉絲喜愛。

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據「大家的排名」網站27日顯示，經過1500名日本網友投下超過3600張票的結果中，台灣演員言承旭、周渝民就分別進到第10名、第9名，由於兩人均以電視劇《流星花園》走紅，給日本粉絲留下深刻印象，就有人形容言承旭根本是道明寺本人，害羞的笑容與酒窩可愛又迷人，周渝民則被譽有「漫畫裡走出來的花美男」稱號。

▲言承旭（左）與周渝民（右）都在日本網友心中獲得極高評價。（圖／翻攝言承旭IG、微博）
▲言承旭（左）與周渝民（右）都在日本網友心中獲得極高評價。（圖／翻攝言承旭IG、微博）
第8名由台日混血的男神金城武拿下，即便已經49歲，但越老越帥的特殊外貌，就迷暈不少日本粉絲，甚至全家人都是金城武的粉絲，「無論他年紀多大，他仍然是帥哥」、「酷酷的眼神令人無法抗拒」、「沒有演員可以打敗金城武，我全家都是他的超級粉絲，我女兒也在追他。」

近年來成功拓展日本市場的男星炎亞綸，則以第6名之姿進榜，特別是2020年參與的NHK與公視合作的戲劇《路～台灣EXPRESS～》就受到日本當地民眾歡迎，直呼「被他的笑容治癒3個星期」、「不僅是演員，還是偶像團體出身，作為歌手也很帥氣，喜歡他的聰明才智，英語日語也難不倒他」、「演戲、唱歌、主持、綜藝都可以，是個大帥哥！」

▲個性風格低調的金城武，迷人又帥氣的外型，讓日本網友不禁表示，全家人都是他的粉絲。（圖／翻攝微博）
▲個性風格低調的金城武，迷人又帥氣的外型，讓日本網友不禁表示，全家人都是他的粉絲。（圖／翻攝微博）
最後，現年43歲的霍建華則拿下第5名，也是入榜的台灣男星當中排名最高，憑藉多部經典戲劇《海豚灣戀人》、《華燈初上》、《花千骨》、《如懿傳》等等紅遍亞洲，就有日本粉絲形容，「出眾的外貌與高超演技，嚴肅到搞笑都能駕馭，皮膚乾淨可以不用化妝」、「如懿傳裡的皇帝最帥了！」

▲林心如臉貼臉放閃霍建華。（圖／翻攝自林心如IG）
▲霍建華（左）超越炎亞綸，以第5名之姿成為日本粉絲最愛的台灣最帥男演員。（圖／翻攝林心如IG）
「大家的排名」票選台灣、中國、香港最帥男演員，完整排行如下：

第1名 肖戰（31歲，中國演員、歌手）
第2名 宋威龍（23歲，中國演員、模特兒）
第3名 王一博（25歲，中國演員、歌手）
第4名 楊洋（31歲，中國演員、歌手）
第5名 霍建華（43歲，台灣演員）
第6名 炎亞綸（37歲，台灣歌手、演員、主持人）
第7名 鄧倫（30歲，中國演員）
第8名 金城武（49歲，台日混血演員、歌手）
第9名 周渝民（41歲，台灣歌手、演員）
第10名 言承旭（46歲，台灣模特兒、演員、歌手）

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