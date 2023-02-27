脫口罩出遊去！　選購醫用護具安心三步驟　

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慎選護具，符合需求最重要選擇醫用護具來支持或固定受傷部位，可減輕不適症狀，除了參考專業醫事人員的建議，也要考量受傷或須矯正的部位、體型、使用時間、穿戴方式與穿脫方便性等，應符合個人條件與需求。使用後若未改善或症狀加重，應立即就醫。
須注意的是，醫用護具僅是透過支持或固定來保護身體受損部位，並非萬靈丹，更無法達到治療疾病、改善疲勞及促進新陳代謝等功效。民眾勿信誇大不實的文宣，並需具備正確選用觀念，治療得宜加上醫用護具保護，才能避免舊傷反覆發作。
購買醫用護具，遵守醫材安心三步驟為了保障消費者的權益和安全，購買醫療器材時請遵守醫材安心三步驟：一認、二看、三用。
第一：「認」識醫用護具是醫療器材。
第二：是「看」清楚包裝上載明的醫療器材許可證字號或登錄字號及其標示。
第三：詳看說明書，正確使「用」醫療器材。
若想瞭解有哪些醫療器材及其相關資訊，可至食藥署網站之醫療器材許可證資料庫查詢（https://www.fda.gov.tw >業務專區>醫療器材>資訊查詢>醫療器材許可證資料庫>西藥、醫療器材、化粧品許可證查詢作業）。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56927
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