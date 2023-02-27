蔣萬安將出席228活動　秦慧珠籲面對：這是他的一門功課

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秦慧珠則向這些外省第二代說，「不可以，市府一定要辦228紀念活動，蔣萬安也一定要參加，因為他是市長，也因為他是蔣家後代，在他當市長的第一年，更要好好舉辦紀念活動，好好跟家屬遺族面對面。」
秦慧珠還透露，他的父親是滯留越南的流亡部隊，到了民國42年才到台灣，而他是在台灣出生的，228事件都是等他們長大後才聽說，「但這個歴史的傷痛，我們都要承擔」。
此外，秦慧珠更提到，他在大學裡開設「現代文學專題討論」課程，每學期都會在課程裡放入一章講「台灣文學的源頭與歴史」，一定會談到1945年台灣光復後的文學發展，而228事件也是這時期的重要事件；光復後大家開始轉為學習中文，但228事件後文學創作受影響，很多人因害怕而不敢再創作，創作的內容也受到很多限縮。
秦慧珠說，他在課堂上講課，是以教授的立法場客觀討論，所以很能了解在這次事件中，整個社會受到的影響。他認為，228事件對不同立場的人，會有不同的看法，但對整個台灣社會而言，這段歴史是必須共同面對、反省的。
最後，秦慧珠也喊話，蔣萬安是蔣家第四代，是228事件發源地台北市現任的市長，「所以他更需要去面對、去處理，這是他的一門功課，更是台灣社會集體的印記。」