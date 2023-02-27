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蔣萬安將出席228活動　秦慧珠籲面對：這是他的一門功課

▲蔣萬安明將出席228紀念日活動，秦慧珠喊話蔣萬安，身為蔣家第四代，也是228發源地北市現任市長更需面對、處理。（資料照片／記者陳明中攝）
▲蔣萬安明將出席228紀念日活動，秦慧珠喊話蔣萬安，身為蔣家第四代，也是228發源地北市現任市長更需面對、處理。（資料照片／記者陳明中攝）

記者翁子竣／台北報導

76周年228紀念日活動明（28）日就要舉行，擁蔣家背景的台北市長蔣萬安將親自主持，卻也因此引發外界議論。對此，台北市議員秦慧珠在臉書發文喊話，蔣萬安身為蔣家第四代，也是228發源地北市現任市長，更需要面對、處理，「這是他的一門功課。」

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秦慧珠在臉書發文表示，他前幾天去參加一個聚會，一些眷村第二代的民眾告訴他，在媒體上看到有些團體說，「不跟市政府合辦活動，那市府是不是就不要辦了」，◎癌提到前總統馬英九之前每次都參加228紀念活動，不斷道歉但每次都被嗆、被罵、被吐口水，連前台北市長柯文哲都不跟他握手，蔣萬安是否就不要再去參加了？

秦慧珠則向這些外省第二代說，「不可以，市府一定要辦228紀念活動，蔣萬安也一定要參加，因為他是市長，也因為他是蔣家後代，在他當市長的第一年，更要好好舉辦紀念活動，好好跟家屬遺族面對面。」

秦慧珠還透露，他的父親是滯留越南的流亡部隊，到了民國42年才到台灣，而他是在台灣出生的，228事件都是等他們長大後才聽說，「但這個歴史的傷痛，我們都要承擔」。

此外，秦慧珠更提到，他在大學裡開設「現代文學專題討論」課程，每學期都會在課程裡放入一章講「台灣文學的源頭與歴史」，一定會談到1945年台灣光復後的文學發展，而228事件也是這時期的重要事件；光復後大家開始轉為學習中文，但228事件後文學創作受影響，很多人因害怕而不敢再創作，創作的內容也受到很多限縮。

秦慧珠說，他在課堂上講課，是以教授的立法場客觀討論，所以很能了解在這次事件中，整個社會受到的影響。他認為，228事件對不同立場的人，會有不同的看法，但對整個台灣社會而言，這段歴史是必須共同面對、反省的。

最後，秦慧珠也喊話，蔣萬安是蔣家第四代，是228事件發源地台北市現任的市長，「所以他更需要去面對、去處理，這是他的一門功課，更是台灣社會集體的印記。」

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