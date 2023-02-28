國中老師頻寫黑板釀「這」不舉　中醫針灸三周助緩解

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針灸治療大幅改善症狀 三周療程活動如常台南市立醫院中醫師簡忠孝表示，診斷發現患者右側岡上肌有壓痛點，將右手臂抬高到80度附近時感覺痠軟無力且有疼痛感，外展右手臂時對於施加的外力亦無法承受，被動關節活動度沒有受限，初步診斷為右側棘上肌肌鍵炎。
安排針灸治療，經過一週三次療程，疼痛減緩一半；治療兩週後，疼痛已無，手臂抬舉角度提高到120有些許無力感；治療三週後，活動如常，教課時可以寫板書。
運動員或教師 易患「棘上肌肌鍵炎」簡忠孝說明，棘上肌位在肩胛骨的肩胛棘上，連接到肱骨大結節上，具有穩定肱骨頭與上舉手臂的功能。棘上肌肌鍵炎是常見的肩痛原因之一，常發生在過度使用肩關節者，如羽球、網球、投手等運動員，或是常需要書寫板書的教師。
而棘上肌發炎腫脹會限縮自身的活動空間，加上肱骨頭無法被下壓，造成自己的肌腱被夾住，產生手臂上舉侷限與疼痛。
短期勿過度使用 避免肌肉勞損治療上常取曲垣、秉風、巨骨與肩髎，這些穴道涵蓋了棘上肌的起點、中段、肌腱與止點，針刺完後加上電針，具有止痛與舒筋活絡作用，促進修復。簡忠孝提醒，患者應注意短期內適度休息勿過度使用，症狀緩解後可進行肌肉強化的運動，避免肌肉容易勞損。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56877
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