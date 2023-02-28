用聲音傾聽、療癒相伴癌友　心理腫瘤基金會podcast上線

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基金會十年有成 創頻道與podcast心理腫瘤基金會10年有成，積極創新，順應大眾收視與收聽資訊習慣，選擇以「聲音」為媒介傳遞資訊，製作「心裡有你，友癌同行」節目，期待以不干擾生活節奏卻有溫度的方式，陪伴每一位在「癌」裡感受喜怒哀樂的人，在「愛」裡亦感受到友善，面對生活種種挑戰，攜手同行。
挖掘生命經驗 重塑新生活模式深耕善終關懷學術研究與臨床工作的方俊凱，在首集節目「因為人的有限，所以看到光明」中指出，人可以從感知生命有限開始，反思自己的所欲所想，以及自身價值為何，並透過行動實踐；就算僅是一個待人態度的轉變、一則想法的轉念，都能展現出人的價值。
此外，獨自生活者生病時因較少陪伴和照顧資源，學會安頓自己身心更為重要。
互助友好模式 彼此陪伴照顧共同製作的podcaster伊伊表示，並非著重推崇或推廣獨身主義或獨居生活，而是希望每個人都能與自己的內心對話、和諧共處，當人感覺自己圓滿時，也能與他人締結友善關係，這樣的信念與心理腫瘤基金會長期致力照顧癌友情緒健康、鼓勵正向抗癌的價值主張相互呼應，也是促成雙方合作的重要契機。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56875
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