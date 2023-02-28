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用聲音傾聽、療癒相伴癌友　心理腫瘤基金會podcast上線

用聲音傾聽、療癒相伴癌友　心理腫瘤基金會podcast上線
用聲音傾聽、療癒相伴癌友　心理腫瘤基金會podcast上線

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】有感於癌友罹病後，相對當事人雖然越來越容易獲得如手術、化放療、標靶等生理醫療介入，然而病友和家人心理支持等精神醫療資源的可近性卻未必相當，因此馬偕紀念醫院精神醫學部資深主治醫師方俊凱與同樣心有所感的社會賢達於2013年催生「財團法人亞太心理腫瘤學交流基金會」，專注投入罹癌患者及其家屬、照顧者的心理及情緒健康照顧服務。

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基金會十年有成　創頻道與podcast

心理腫瘤基金會10年有成，積極創新，順應大眾收視與收聽資訊習慣，選擇以「聲音」為媒介傳遞資訊，製作「心裡有你，友癌同行」節目，期待以不干擾生活節奏卻有溫度的方式，陪伴每一位在「癌」裡感受喜怒哀樂的人，在「愛」裡亦感受到友善，面對生活種種挑戰，攜手同行。

挖掘生命經驗　重塑新生活模式

深耕善終關懷學術研究與臨床工作的方俊凱，在首集節目「因為人的有限，所以看到光明」中指出，人可以從感知生命有限開始，反思自己的所欲所想，以及自身價值為何，並透過行動實踐；就算僅是一個待人態度的轉變、一則想法的轉念，都能展現出人的價值。

此外，獨自生活者生病時因較少陪伴和照顧資源，學會安頓自己身心更為重要。

互助友好模式　彼此陪伴照顧

共同製作的podcaster伊伊表示，並非著重推崇或推廣獨身主義或獨居生活，而是希望每個人都能與自己的內心對話、和諧共處，當人感覺自己圓滿時，也能與他人締結友善關係，這樣的信念與心理腫瘤基金會長期致力照顧癌友情緒健康、鼓勵正向抗癌的價值主張相互呼應，也是促成雙方合作的重要契機。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56875

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