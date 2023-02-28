高市3月1日成立旱災應變中心 積極調度水源籲節約用水
高屏溪川流量持續下降，南部降雨量不到歷史平均的4成，為30年來新低，高雄水情目前為提醒綠燈，雖然公共用水供應正常，高市府預計於明（1）日與中央同步成立旱災災害應變中心，超前部署積極與中央協調調度水源，同時呼籲民眾節約用水，以因應可能的持續旱象。
記者郭凱杰／高雄報導
水利局表示，110年與中央合作共鑿62口抗旱水井，目前都可正常運作，加上高屏溪沿岸8處伏流水、高屏堰下游地面水及中油大寮水源站等，共計每日約70~80 萬噸以上備援水源，可供自來水公司調配。高市營運中2處鳳山與臨海水資源中心，每日提供7.8萬噸再生水，可因應枯旱期產業需求再日增1.3萬噸再生水，增加自來水調度量能。
水利局今年初起也持續新鑿11口抗旱水井，目前已有9新井接入供水系統，全部完成日增4.7萬噸水源。並且刻正與經濟部水利署南區水資源局協力於高屏溪沿岸再增鑿50口抗旱水井，預計於 4 月底前完成供水，可再日增13.2萬噸水源，提供調度高屏溪流域水資源，增加枯水期間整體供水韌性。
水利局也指出，高市府並積極與中央密切協調水源調度，轄內自來水公司經管澄清湖水庫澄清湖水庫蓄水率已由先前約 63%提升至89%，鳳山水庫預計於3月中旬前蓄增80萬噸水源，透過地面水、伏流水、地下水及湖庫水等水源聯合調度，將可維持枯水期的穩定供水。