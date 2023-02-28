40歲以上罹「三高」近4成　國健署籲：「做免費1事」預防

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成人預防保健服務 40歲以上「免費」健康檢查勞工及軍公教人員原即有法定的健檢服務，一般民眾則應特別優先善加利用國民健康署提供的免費成人預防保健服務，以利「早發現、早治療」。凡年滿40～64歲民眾每3年1次，35歲以上且罹患小兒麻痺者、55歲以上原住民及65歲以上民眾，則可以每年接受1次成人預防保健服務，服務內容包括健康行為調查、身體檢查、抽血檢查、驗尿、健康諮詢等，可有效針對國人常見六項問題（血壓、血糖、血脂、腎功能、肝功能及健康體重）進行健康檢查。
常自以為無「三高」 出現異常應檢查控制依據110年成人預防保健服務資料顯示，40歲以上自述無三高、心臟病及腦中風等病史之民眾，在接受成人健康檢查後，新發現有血脂、血壓、血糖等任一項異常者達四分之一。
檢查發現異常的民眾，請遵循醫師建議，先從飲食及生活型態作改善，延緩或控制疾病持續的發生，經醫師評估若有需要進一步的檢查，則會轉介給專科醫師進行後續的診治；若確診罹患慢性病的民眾，請遵守醫囑接受治療，做好個人疾病管理，避免併發其他慢性病。
至於檢查結果正常的民眾，請繼續維持良好的健康生活型態，養成定期接受成人預防保健服務的習慣。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56917
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