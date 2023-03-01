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腹主動脈瘤最怕無預警破裂　微創支架手術解「不定時炸彈」

腹主動脈瘤最怕無預警破裂　微創支架手術解「不定時炸彈」
腹主動脈瘤最怕無預警破裂　微創支架手術解「不定時炸彈」

健康醫療網

【健康醫療網／記者蔡誠報導】年逾八旬的許伯伯，長期受心血管問題所擾，心臟功能僅剩常人的一半。而更不幸的是，在本應家人相聚團圓的過年期間，許伯伯突發腹主動脈瘤破裂，送醫時已呈現出血性休克的危急狀態。中國醫藥大學附設醫院心臟血管外科主任林有騫指出，主動脈常因退化、老化，慢慢擴張而形成主動脈瘤，一般人聽到主動脈瘤，常以為是血管有腫瘤生成，事實上只要有血管相較過去擴大1.5倍以上的情形，導致血管壁像「氣球被吹大」一樣變薄，有被血液衝破造成大出血的風險，即稱為「主動脈瘤」。

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主動脈瘤破裂相當危急，根據統計，約僅有四分之一患者可成功獲救，林有騫主任表示，尤其像許伯伯這樣年事已高、心臟功能不佳的患者，使用傳統手術的成功率相當低。所幸靠微創主動脈支架介入術搭配血管內固定錨釘，加強支架與血管壁之間的黏著度後，許伯伯的手術順利完成，術後也未出現其他併發症，平安返家與家人團聚。

傳統開腹手術創口大、恢復時間長　微創手術助改善

主動脈就像一條高速公路，以心臟為起源，將充滿氧氣的血液輸送到各重要器官，而這條主要幹道往下穿過胸腔、腹腔間的橫隔膜後，就稱為「腹主動脈」。過去，腹主動脈瘤患者多需靠傳統開腹手術，將有瘤體的血管切除，置換成人工血管。然而，林有騫主任提到，「主動脈瘤患者大部分是老年人，這樣的大手術不僅難以負荷，後續發生併發症的機率也相對高」。

隨著醫療科技進步，「微創主動脈支架介入術」出現，手術時只要於鼠蹊部製造一微小傷口，並由此伸入導線到達瘤體，即可順利置放支架。林有騫主任說明，「當患者血液流動狀況恢復正常，慢慢地，在支架外的主動脈瘤體，就會因沒有血液流動而逐漸變小」。而因該手術傷口僅約3-5公分，不僅是對年長族群，對所有年齡層的患者來說，都有助於減少手術時的負擔及縮短術後恢復所需時間。

支架置放需評估血管狀況　必要時使用錨釘固定

值得注意的是，並非所有主動脈瘤患者都可置放支架。林有騫主任指出，為確保支架置放後不產生位移，醫師必須確認在瘤體前後端是否有足夠長度的健康血管來支撐支架，「若血管過短或者是瘤體膨起的彎曲度太大，都有可能造成支架不穩固，甚至脫離」。因此，在術前安排完整的動脈電腦斷層相當必要，才能讓醫師得以評估患者血管狀況，提升手術成功率。

如果患者血管的構造導致支架有位移或滲漏等風險時，臨床上會建議加上血管內固定錨釘。林有騫主任比喻，單純置放支架就像在牆壁上以「掛勾式」的方式掛上木板；而錨釘則像「釘子」一樣，將木板緊密釘在牆上，不僅大幅增加支架穩定度，也可減少血流從支架邊緣滲漏的機會。

主動脈瘤破裂前幾無症狀　醫籲民眾提高警覺

由於腹主動脈瘤在破裂前幾乎沒有症狀，僅有部分患者是經由身體健康檢查，或是少數身材較瘦的人，在無意間發現腹部有像小心臟一樣博動現象，才得以在意外發生前及時治療。對此，林有騫主任表示，腹主動脈瘤破裂是相當致命的腹部急症，存活率僅有25-30%，因此民眾一定要提高警覺，若突然出現強烈腹痛，或在腹部摸到搏動性腫塊，一定要盡快就醫，不要延誤急救的黃金期。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55472

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