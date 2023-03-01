25歲男胸部直逼B罩杯　醫揭常見原因

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抽脂手術治療 術後重拾信心澄清醫院中港院區整形外科張育誠醫師表示，該男子的胸部宛若女性B罩杯那麼大且有下垂現象，確認是罹患男性女乳症，經進行抽脂手術，在乳房下緣切約0.5公分開口，每個乳房抽出約400CC的腺體組織，手術後一切良好，重拾他男兒的信心。
值得注意的是，如果男性女乳大到C或D罩杯，就需進行平胸縮乳手術，手術的複雜度也相對高。
男性女乳症 造成原因多張育誠醫師指出，男性女乳症主要是因為雌性激素和雄性激素的失衡，導致雌性激素比例增加，進而刺激男性乳腺的增大，造成乳房突出、下垂甚至腫痛等症狀，男性女乳症可能發生在一側或是雙側的乳房。
此外，也有可能與個人生活習慣有關，因接受環境賀爾蒙而觸發分泌雌性激素，但不是每位男性女乳症的致病原因都一樣的，造成男性女乳症的原因還有肝硬化、慢性腎衰竭、甲狀腺機能亢進、性染色體異常、腫瘤等原因，但也有約四分之一的男性女乳症無明顯成因。
透過自我檢查法 早發現早治療張育誠醫師教導男性女乳症的自我檢查方法，如果自覺胸部好像過大，可用食指與拇指捏起乳暈部位，若捏起部位的厚度超過 4公分，又觸碰到纖維腺體組織，極有可能患了男性女乳症。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56886
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