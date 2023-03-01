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視察機器人主題公園　陳其邁戴上鋼鐵人手臂與小朋友同樂

▲高雄市長陳其邁今天視察鳳山機器人主題遊戲場公園，如同孩子王一樣戴上機器人手臂，陪同小朋友體驗巨型機器人堡壘遊樂設施。(圖／高市府提供)
▲高雄市長陳其邁今天視察鳳山機器人主題遊戲場公園，如同孩子王一樣戴上機器人手臂，陪同小朋友體驗巨型機器人堡壘遊樂設施。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市長陳其邁今（1）日視察鳳山機器人主題遊戲場公園，如同孩子王一樣戴上機器人手臂，陪同小朋友體驗巨型機器人堡壘遊樂設施、特色鞦韆組、沙坑遊戲區及飛碟旋轉盤。陳其邁表示，他自上任後就非常重視特色遊戲場建置，他強調未來4年，高雄將完成100至150座特色公園。

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▲陳其邁今天視察鳳山機器人主題遊戲場公園親自體驗各項遊樂設施。(圖／高市府提供)
▲陳其邁今天視察鳳山機器人主題遊戲場公園親自體驗各項遊樂設施。(圖／高市府提供)
同時，陳其邁也要求工務團隊將原有公園遊戲場進行總體檢，全面更新不符合兒童遊具安全規範的遊樂設施，如有缺失應立即改善處理，讓公園更貼近市民需求，目前改善備查率已達100%，讓市民朋友使用更安心。

▲陳其邁也要求工務團隊將原有公園遊戲場進行總體檢，全面更新不符合兒童遊具安全規範的遊樂設施，如有缺失應立即改善處理，讓市民朋友使用更安心。(圖／高市府提供)
▲陳其邁也要求工務團隊將原有公園遊戲場進行總體檢，全面更新不符合兒童遊具安全規範的遊樂設施，如有缺失應立即改善處理，讓市民朋友使用更安心。(圖／高市府提供)
鳳山機器人主題遊戲場公園從去年11月中旬開放以來已成打卡熱點！陳其邁今天特別前往視察，高雄第一座以「機器人」為主題的特色遊戲場，是位於鳳山五甲新特區77期重劃區的公12公園，緊鄰市道188線、紅毛港路與保華二路。

陳其邁指出，他上任後，特色公園預算增加7.9億，鳳山區除了有公12機器人公園外，共融公園的需求相當高，昨天到農16特色公園，現場人山人海還要排隊。未來4年，高雄市會再增加100到150座共融公園，針對社區的需求，規劃屬於社區、市民的公園且陸續也會有公6（五甲社區公園）、自強公園、五甲公園、和德公園等4座新的共融公園，近期就會完工。

養工處進一步補充，公12公園以機器人為主題發想，巨型的機器人堡壘，藏有許多異次元空間的入口，可通往浩瀚的宇宙，結合機器島冒險樂園彩繪圖樣，創造6大主題空間，包含機器人指揮中心、1,080度旋轉滑梯、磨石子滑梯、立體攀爬架、擎天救援攀爬網及穿越障礙等。另外為提供符合各年齡層需求之休憩遊樂設施，園內設有特色鞦韆、遊戲沙坑等多種選擇，以及青壯族群及年長者則有多樣新穎健身訓練套組及質感休憩棚架，讓大人在看顧小孩玩樂之餘，也可在旁滿足體健及社交需求，趕快來一起體驗吧！

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