醫示警「這1類」頭痛真的會要人命　緩解方法看這

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頭痛 一般可分成3大類樂生療養院神經內科賴軍皓主任認為，根據曹操頭痛的狀況及發生時的外在環境推測，可能是偏頭痛、慢性硬腦膜下出血或腫瘤導致。不過，「頭痛」是診間中常聽到的主訴之一，依其病因可區分為原發性、次發性及其他疼痛型顱神經病變。
8成患者都是張力型頭痛 止痛藥即可緩解賴軍皓主任說明，原發性頭痛以張力型頭痛最常見，約佔所有頭痛患者的80%，主要表現為頭部帶狀緊縮，並於數日間起伏發作，但程度較輕且不致於影響日常生活，以一般止痛藥即可治療。
偏頭痛常會睡眠中痛醒 發作前有徵兆至於偏頭痛，則是第二常見的頭痛，且常有睡眠中痛醒的狀況，以女性居多。賴軍皓主任解釋，1/4－1/5偏頭痛患者會有發作前兆，像是看見閃光、局部肢體麻木等，可先於或伴隨頭痛發生，並在5分鐘~1小時內恢復。
診斷標準需至少5次以上的發作及持續4小時~3天，而發作特徵在單側、搏動性抽痛、中度以上(影響日常生活或工作效率)及活動時加劇這4項條件中符合達2項者，且發作時有噁心嘔吐或畏光怕吵。
次發性頭痛會致命 危險因子一次看賴軍皓主任補充，次發性頭痛雖不如原發性頭痛常見，但其潛在病因可能是致命的。臨床上有幾項紅旗子跡象(red flags)可提供判別依據：系統性症狀(發燒、體重減輕)、次發風險因子(免疫抑制、腫瘤)、神經學症狀(意識狀態改變)、突發性、50歲以上、持續惡化、在姿勢改變或出力時加劇等，排除如感染、出血、腫瘤、血管炎等病因，必要時輔以影像學檢查。
頭痛是身體警訊 服藥無效快就醫賴軍皓主任再三強調，頭痛是身體健康失調的警訊，反映出生活、飲食與壓力的失衡，因此平日應養成規律的生活、多運動、喝開水，並避免酒精、咖啡及避開富含酪胺酸的食物(如優酪乳、起司等乳製品)；當服用止痛藥仍無效時，應盡速就醫。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56902
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