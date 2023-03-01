顏佑庭氣胸住院！年輕男性是好發族群 醫揭2習慣要小心
男星顏佑庭過去因參與《全明星運動會》、《來吧！營業中》等實境節目走紅，不過人氣水漲船高的他，在228連假卻因為自覺心臟痛就醫，經X光檢查後發現是氣胸，甚至開刀住院，令粉絲擔憂不已。對此台北市立聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰指出，氣胸在臨床上不算少見，好發族群通常是年輕男性，原因以體型和生活習慣為主，當情況較為嚴重時會透過手術移除不好的肺泡，術後大概只要住院3至5天就可以離院觀察，提醒民眾，除了天生體質外，長期抽煙、吸髒空氣都有可能造成肺沾黏、肺阻塞進而提高氣胸的發生機率。
記者張志浩/綜合報導
顏佑庭今年28歲，蘇一峰表示，氣胸分為自發性與非自發性，非自發性主要是受到創傷、從事醫療行為（如手術）等外力時發生，而自發性氣胸，過去數據顯示年輕男性居多，這些族群大多身材高瘦，因此胸廓呈現長筒狀，加上本身脂肪少、肺部肌肉彈性低，因此肺部無法承受過多的拉扯，在長期壓力太大的情況下導致氣胸。
蘇一峰說道，氣胸發生的時間點不一定是在運動時，不少患者休息靜止時也會出現，主要症狀包含突然胸痛，無法行動等，就醫後通常會透過X光或電腦斷層診斷，若確認是氣胸，較輕微的情況下僅需多做觀察，或由醫院提供氧氣讓患者吸取，但若情況較嚴重，就會透過放置引流管、胸管等手術治療，確保情況不再惡化。
而手術結束後通常需要3至5天的恢復期，實際狀況因人而異，氣胸患者在治療過後，建議平時減少激烈運動，或少做改變氣壓的活動，如搭飛機、潛水、大力吹氣等，蘇一峰提醒，年輕男子大多是因為體型，但若平時有抽菸、吸髒空氣等習慣，長期下來會導致肺阻塞、肺氣腫，使不正常的肺泡增加，這樣也會讓氣胸機率提升。